L’evento sarà ibrido e si terrà il prossimo 29 novembre contemporaneamente nelle sedi di Bolzano, Bologna, Schio, Trento e anche online via streaming. Come partecipare.

L’Intelligenza Artificiale (IA) rappresenta un terreno di forte innovazione tecnologica carico di opportunità e di rischi.

Per la Pubblica Amministrazione (PA) locale si tratta di un fenomeno che comporterà cambiamenti significativi nel modo in cui si amministra un territorio. Tuttavia esplorare le potenzialità di queste tecnologie solleva numerosi interrogativi.

Come l’Intelligenza Artificiale può essere utilizzata in modo efficace per gestire il territorio e i processi amministrativi? Quali strumenti possono migliorare la sorveglianza e la gestione dei rischi? Quali sono le competenze necessarie e le implicazioni etiche da considerare?

Parte da qui l’evento dal titolo “AI per la trasformazione digitale delle amministrazioni locali: sfide e opportunità“, che si terrà mercoledì 29 novembre 2023, dalle ore 09:00 alle 17:00, fisicamente nelle sedi delle in house Informatica Alto Adige, Lepida, Pasubio Tecnologia e Trentino Digitale, rispettivamente a Bolzano, Bologna, Schio, Trento, ma anche online via streaming.

1 conferenza, 4 sedi, 1 piattaforma comune: Bologna, Bolzano, Schio e Trento.

Iscrizioni aperte

Segna in agenda questa data e scopri di più su https://www.cerchioict.it/ai.