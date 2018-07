I Mondiali di Russia 2018 spopolano sul video streaming

Akamai rivela i dati di streaming dei gironi dei Mondiali di Calcio di Russia 2018: Solo nel primo turno, ci sono state più connessioni streaming rispetto all’intero mondiale in Brasile.

Sin dal calcio d’inizio in Russia, gli spettatori dei gironi hanno già guardato tramite la piattaforma Akamai più azioni di quante ne siano state viste in tutto il precedente torneo in Brasile. In particolare la piattaforma di cloud, ha registrato che il numero di visualizzazioni ottenuto in Brasile è stato superato al decimo giorno del mondiale russo, e, alla fine dei gironi, ha registrato un flusso di dati in streaming il 65% più alto dei dati registrati dall’inizio alla fine della kermesse brasiliana.

Da cosa sono determinati questi risultati?

Da una parte, gli elevati volumi sono legati al grande pubblico: il numero di flussi concomitanti ha raggiunto i 9,7 milioni, quando il Messico ha giocato con la Svezia mentre la Corea del Sud giocava contro la Germania il 27 giugno. Questi dati si possono già subito confrontare con un picco di 5 milioni per l’intero torneo in Brasile, quando le due partite giocate allo stesso tempo erano USA-Germania e Portogallo-Ghana. Il picco della larghezza di banda per lo streaming nel primo turno in Russia è stato di 23.8Tbps, rispetto a 6.99Tpbs in Brasile. Inoltre, il 75% di tutte le partite giocate nel primo turno in Russia hanno superato la larghezza di banda di picco per l’intero torneo in Brasile.

Quali sono le squadre maggiormente seguite

Germania, Messico e Svezia sono le tre nazionali maggiormente seguite al momento. La Germania guida la classifica con una media di picco di 18.18Tbps durante le sue partite, 16.75Tbps per il Messico e 15.84Tbps per la Svezia. Nonostante sia una nazione più piccola, con una popolazione dodici volte inferiore di quella del Messico, la squadra Svedese continua a generare grandi volumi di visualizzazioni in tutto il mondo.

Alla fine della classifica ci sono la Danimarca (7.79Tbps), l’Australia (8.12Tbps) e il Perù (8.23Tbps). Nonostante la Danimarca abbia tra i più bassi volumi di visualizzazioni per le sue partite, va comunque oltre il picco raggiunto in qualsiasi partita del torneo brasiliano, che si è fermato a 6.99Tbps.

Il confronto con altri eventi