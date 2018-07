Netflix lancia il download automatico di serie Tv e show via smartphone

Il nuovo tool della società di streaming scarica in autonomia i nuovi episodi delle serie seguite dagli utenti e nel contempo cancella gli episodi vecchi.

Rendere più economico e soprattutto automatico il download di contenuti televisivi sullo smartphone. Questo l’obiettivo di Netflix, che ha lanciato oggi un nuovo strumento che consente di cancellare automaticamente le puntate di show televisivi scaricati sullo smartphone una volta che sono stati visti, per sostituirli con un nuovo episodio della stessa serie. Lo scrive Quartz.

Il nuovo servizio, si chiama “smart doownloads”, è disegnato per semplificare la gestione di contenuti televisivi (serie e programmi tv) e in una prima fase sarà disponibile su dispositivi Android (smartphone e tablet), a seguire arriverà anche la versione per iOS.

Da quando Netflix nel 2016 ha permesso agli utenti di vedere contenuti televisivi offline, ha riscontrato che gli utenti di norma scaricano pochi episodi alla volta e che li cancellano una volta visti, per lasciare spazio di memoria nel device e scaricarne di nuovi.

Ed è proprio questa la funzione del nuovo tool lanciato oggi “smart downloads”, che gli utenti possono accendere o spegnere. Tanto più che il programma effettua il download soltanto quando il device è connesso in WiFi – così non si mangia i dati del pacchetto cliente – e quando c’è un nuovo episodio per sostituire quello vecchio già visto.

Il download automatico occupa esattamente lo stesso spazio del vecchio episodio cancellato, e se per caso è leggermente più lungo, non sfora comunque il limite pur consentendo il download completo.

Per ora, il servizio è limitato ai programmi televisivi e non riguarda anche i film, perché l sistema non è abbastanza intelligente da conoscere automaticamente i gusti degli utenti quando si tratta di film.

Secondo i dati dell’azienda, quasi tutti gli utenti di Netflix guarda i programmi su diversi device. Il 60% degli utenti globali di Netflix guarda i contenuti via smartphone almeno una volta