Netflix ai massimi in Borsa sulle ali della pubblicità

Il gigante dello streaming ha dichiarato che i suoi impegni di vendita pubblicitaria anticipata sono saliti del 150%.

Le azioni di Netflix hanno raggiunto il massimo storico martedì mattina sulle ali dei suoi risultati pubblicitari.

Le azioni a 711,33 dollari

Le azioni di Netflix hanno raggiunto il massimo di sempre a $ 711,33 durante le negoziazioni intraday di martedì prima di scendere a circa $ 697 nel pomeriggio. Il record precedente del 2021 era di $ 700,99.

Il nuovo record è seguito alla notizia che Netflix è stata in grado di aumentare i suoi impegni di vendita pubblicitaria anticipata del 150% dal 2023. Questo è stato il secondo anno in cui il gigante dei media ha partecipato a trattative anticipate, accordi stipulati prima del successivo anno di trasmissione, che in genere inizia in autunno, con cui le società di media cercano di vendere la maggior parte del loro inventario pubblicitario.

Gli inserzionisti

Tra gli inserzionisti ci sono Pure Leaf, Amazon, Audible, Puig, Booking.com, Stella Artois e Hilton per la terza stagione di Bridgerton.

Netflix ha anche concluso partnership per numerosi film e serie TV in uscita, tra cui Squid Game, Wednesday, Happy Gilmore 2 e Love is Blind. Ha anche stretto accordi per i prossimi programmi in diretta, tra cui WWE Raw e alcune partite della NFL che dovrebbero essere trasmesse in streaming il giorno di Natale.

Piano pubblicitario partito nel 2022

Netflix ha lanciato per la prima volta il suo piano con pubblicità nel 2022. Il numero di utenti mensili attivi del piano supportato da pubblicità di Netflix è salito alle stelle del 700%, da 5 milioni a 40 milioni, tra il 2023 e il 2024.

Netflix ha affermato a luglio che quei piani rappresentavano il 45% di tutte le nuove iscrizioni nei mercati in cui il piano è disponibile. Fra i clienti grandi marchi come Expedia, Coca-Cola, Ford, L’Oréal e McDonald’s. Quest’anno Netflix inizierà anche a testare una piattaforma tecnologica pubblicitaria in house in Canada prima di lanciarla su scala più ampia nel 2025.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz