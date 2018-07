Discovery si allea con ProSieben Sat.1, guanto di sfida a Netflix & Co in Germania

Due dei principali broadcaster globali, Discovery e la tedesca Prosieben Sat.1, lanciano il guanto di sfida nel mercato dello streaming a Netflix e Amazon Prime, annunciando la fusione delle rispettive piattaforme digitali online in Germania per fornire contenuti locali in streaming.

Nel quadro dell’accordo, Discovery e Prosieben intendono fondere la loro piattaforma congiunta 7TV con l’Eurosport Player di Discovery, la piattaforma online dedicata allo sport di Discovery, e con Maxdome di ProsiebenSat.1, la piattaforma online del gruppo dedicata show, serie Tv e film.

Se l’accordo otterrà il via libera delle autorità di regolazione, nascerà un’ampia offerta di servizi digitali con volumi potenzialmente in grado di fare concorrenza in Europa ai big del mercato, vale a dire Netflix e Amazon Prime.

Le due aziende hanno annunciato di voler investire in tempi rapidi nella nuova piattaforma, per crescere a sufficienza e creare un’offerta di contenuti competitiva. Discovery e ProSieben hanno l’obiettivo di raggiungere 10 milioni di utenti nei primi due anni di attività. Il lancio è previsto entro il primo semestre del 2019 e intende offrire un’ampia gamma di modalità di fruizione, dall’offerta di contenuti catch-up da finanziare con la pubblicità a quella più convenzionale degli abbonamenti in streaming per servizi premium Svod.

L’aggiunta del bouquet sportivo di Eurosport Player significa che il gruppo allarga ai contenuti sportivi le offerte di contenuti hollywoodiani di ProSiebenSat.1.

ProSieben e Discovery hanno aperto le porte della joint venture agli altri broadcaster tedeschi, fra cui il network commerciale RTL e i canali pubblici ARD and ZDF.

RTL, dal canto suo, ha già declinato l’invito dicendo di non essere interessata a partecipare alla joint venture Svod con i suoi concorrenti.