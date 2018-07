Responsabile in Italia,

Dazn

Veronica Diquattro è stata nominata nuovo vice presidente esecutivo di Dazn, il servizio live e on demand di sport in streaming di proprietà di Perform,

Prima del suo ruolo di Managing Director per l’Europa Meridionale e orientale, Veronica Diquattro è stata Director of Markets Strategy and Operations di Spotify, supervisionando il lancio della piattaforma in Italia. Prima di Spotify, basata a Dublino, è stata in Google per avviare Android Market e Google Play in Italia e supportare la crescita di Google Play nei mercati EMEA.

Nel gennaio 2013, è stata nominata responsabile del mercato Italiano per Spotify, uno dei servizi di musica on demand e in streaming a livello mondiale.

In precedenza ha lavorato per Google, nella sede di Dublino, ricoprendo diversi ruoli prima di contribuire al lancio del mercato android e di Google play in Italia. In precedenza ha ricoperto ruoli senior in L’Oréal, BMW e Ferrari.

Classe 1983, bolognese, laureata in economia all’università di Bologna e con un master conseguito presso l’Università Bocconi, ha iniziato la sua carriera come marketing manager nel settore alberghiero in Perù.