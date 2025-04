ChatGPT si mangia Google? Di certo OpenAI, la società di Sam Altman che ha creato e controlla ChatGPT, mette sotto pressione il predominio di Google nel mercato delle ricerche online. Lo fa con il lancio odierno di una nuova funzione legata alle ricerche di shopping, che consente agli utenti dell’app di AI di avviare conversazioni sui prodotti e di acquistarli direttamente all’interno della sua funzione di ricerca con tanto di raccomandazioni di acquisto e foto comparative di diversi prodotti. E con tanto di link che ridirigono gli utenti direttamente alle pagine interne dei siti dei venditori.

We're excited to announce we’ve launched several improvements to ChatGPT search, and today we’re starting to roll out a better shopping experience.



Search has become one of our most popular & fastest growing features, with over 1 billion web searches just in the past week 🧵