I 23 paesi con la connessione a banda larga più veloce

La classifica della velocità media di connessione in 200 paesi del mondo elaborata dalla società britannica Cable. Italia al 43esimo posto.

La velocità di connessione a banda larga varia molto da paese a paese, ma anche da regione a regione all’interno dello stesso paese. La società di analisi britannica Cable, come riporta Business Insider, ha messo in fila la classifica dei 200 paesi con la connessione più veloce (clicca la classifica su dati raccolti da M-Lab, partnership fra New America’s Open Technology Institute, Google Open Source Research, Princeton University’s PlanetLab su Worldwide Broadband Speed League 2018).

Curiosamente, gli Usa sono indietro, in 20esima posizione, alle spalle di paesi molto più piccoli. L’Italia secondo i dati della mappa interattiva si è classificata al 43esimo posto, con una velocità media di connessione in download di 15 Mbps, in miglioramento di quasi 4 Mbps rispetto alla media di 10.71 Mbps del 2017 con progresso di 3 posizioni rispetto al 2017.

Di seguito la classifica a partire dal 23esimo posto

23. Francia — 24.23 megabits al secondo

22. Madagascar — 24.87 megabits al secondo

21. Slovacchia — 25.3 megabits al secondo

20. Stati Uniti — 25.86 megabits al secondo

19. Hong Kong — 26.45 megabits al secondo

18. Andorra — 27.14 megabits al secondo

17. Lituania — 27.417 megabits al secondo

16. Spagna — 27.19 megabits al secondo

15. Estonia — 27.91 megabits al secondo

14. Taiwan — 29.09 megabits al secondo

13. Lituania — 28.63 megabits al secondo

12. Giappone — 28.94 megabits al secondo

11. Svizzera — 29.92 megabits al secondo

10. Jersey — 30.9 megabits al secondo

9. Ungheria — 34.01 megabits al secondo

8. Lussemburgo — 35.14 megabits al secondo

7. Olanda — 35.95 megabits al secondo

6. Belgio — 36.71 megabits al secondo

5. Romania — 38.6 megabits al secondo

4. Norvegia — 40.12 megabits al secondo

3. Danimarca — 43.99 megabits al secondo

2. Svezia — 46 megabits al secondo

1. Singapore — 60.39 megabits al secondo