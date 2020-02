Harper’s Bazaar fa il suo esordio in Italia con Bazaar Tv, la piattaforma video realizzata da Vetrya per distribuire i contenuti video dello storico fashion magazine americano.

Harper’s Bazaar fa il suo esordio in Italia con Bazaar Tv, la piattaforma video realizzata da Vetrya per distribuire i contenuti video dello storico fashion magazine americano.

La soluzione di Vetrya, realizza per l’editore Hearst, è basata sulla piattaforma proprietaria Eclexia, appena giunta alla sua seconda release, che permette la pubblicazione e la distribuzione di video in modalità live e on demand, su ogni tipo di device, in tutto il mondo.

In particolare codifica, classifica e arricchisce automaticamente i contenuti senza la necessità di un intervento editoriale manuale, usando servizi di machine learning e intelligenza artificiale.

Bazaar TV disporrà di circa 800 contenuti video esclusivi nel corso del primo anno di vita, tra cui anche miniserie di 5 puntate, girate a Milano, Firenze, Napoli, Roma, Parigi e New York da un team italiano dedicato.

La piattaforma, si legge in un una nota della società guidata da Luca Tomassini, sarà accessibile dalla home page di Ansa.it e sul portale di Italiaonline dedicato alle donne DiLei.it.

Inoltre, grazie all’accordo tra Huawei e Hearst, i video della Bazaar TV si potranno vedere su Huawei Video, la app preinstallata sui dispositivi del colosso cinese. Al lancio la app di Bazaar TV sarà infine presente anche nella AppGallery di Huawei, negli appstore iOS e Android, mentre prossimamente sarà presente anche sulle Smart TV.