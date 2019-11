Fintech, perché il futuro del Factoring passa per la blockchain

Secondo uno studio del Politecnico di Milano, un campo di applicazione del digitale in ambito finanziario che sta crescendo notevolmente in Italia è quello del Factoring. Ecco di cosa si tratta.

Enterprise 4.0 è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di Neosperience . Per consultare gli articoli precedenti clicca qui

Nel mercato Fintech spesso non si tengono in considerazione certi settori che, al contrario di quanto si pensi, hanno un peso economico più che rilevante nel panorama nazionale.

Se è indubbiamente importante parlare di banche e attori assicurativi all-digital, perché influenzano la nostra vita di tutti i giorni, è altrettanto essenziale raccontare ed evidenziare gli sviluppi tecnologici che si stanno sviluppando anche in altri ambiti finanziari.

Il Factoring

A questo proposito, secondo uno studio dell’Osservatorio Supply Chain Finance della School of Management Polimi, un campo di applicazione del digitale in ambito finanziario che sta crescendo notevolmente in Italia è quello del Factoring.

Per i non addetti ai lavori, il Factoring è, in poche parole, il ri-finanziamento dei crediti.

L’applicazione delle ultime tecnologie sta rivoluzionando il settore, peraltro uno dei più sensibili a frodi e a problematiche organizzative.

L’Italia è uno dei paesi europei con la più alta percentuale di ritardi nei pagamenti, soprattutto nella pubblica amministrazione (media di 55 giorni). Anche per questo motivo, quello italiano è il secondo mercato Factoring più grande in Europa (222 miliardi nel 2017, in crescita nel 2018 dello 0,28%).

Grazie all’innovazione tecnologica, le imprese e i loro metodi di finanziamento si stanno velocemente rinnovando, guadagnando in competitività e valorizzazione degli asset.

Le problematiche del Factoring

Una delle innovazioni tecnologiche che più sta modificando il mercato è l’applicazione dei meccanismi della Blockchain. Attraverso questa tecnologia, nota al grande pubblico grazie alle criptovalute, le diverse industries hanno la possibilità di guadagnare sia in trasparenza che in sicurezza delle operazioni.

Innanzitutto, quali sono le problematiche del Factoring? In primis, l’impossibilità di garantire che un credito non sia venduto a due diverse controparti. In secondo luogo, il costo proibitivo dei processi di due diligence rendono impossibile a soggetti di medie/piccole dimensioni di utilizzare gli strumenti del Factoring. Infine esiste un problema di incoerenza dei dati fra le diverse piattaforme, ad esempio riguardo all’ammontare dei crediti.

La blockchain in aiuto

La tecnologia Blockchain supera tutte queste limitazioni. La questione del double-credit viene risolta grazie all’architettura dei blocchi che, grazie al lavoro dei miner, garantisce tramite la non modificabilità dei dati l’unicità dell’informazione e la sua non ripetizione; dato inoltre che tutte le informazioni sono conservate nello stesso luogo, l’incoerenza dei dati diviene impossibile. La mancanza di intermediari, infine, permette di diminuire notevolmente i costi delle commissioni, permettendo così alle PMI di utilizzare anche questa linea di credito.

Gli strumenti a disposizione delle aziende per portare avanti il rinnovamento descritto precedentemente sono numerosi; piattaforme native o implementate, tool per il credito dinamico, aste dei crediti gestiti su blockchain specializzate, etc.

Piattaforma SAP Business One con la Blockchain Ethereum

Il caso di cui oggi desideriamo parlarvi è invece quello dell’implementazione del più diffuso gestionale in Italia, SAP Business One, con la tecnologia Blockchain di Ethereum.

Come funziona? Innanzitutto, poiché la fattura aziendale viene generata all’interno di SAP, tutti i dati corrispondenti vengono automaticamente registrati nel libro mastro decentralizzato della Blockchain di Ethereum.

Una volta caricati tali dati, viene creato un token univoco che rappresenta il credito; viene inoltre bloccata la possibilità, all’interno di SAP, di trasferire il credito al di fuori della Blockchain. Il “fattore” ha così la sicurezza che la fattura non sia stata venduta a terzi.

I dati relativi ai token sono resi disponibili ai potenziali investitori nel mercato decentralizzato di Ethereum, e il processo di due diligence è automatizzato attraverso i contratti intelligenti che è possibile creare sulla stessa piattaforma; l’aggiornamento dei dati avviene in tempo reale.

Se il credito viene venduto, la corrispondente fattura in SAP viene aggiornata e cancellata tra i documenti di pagamento.

Così facendo, tutto il processo guadagna in trasparenza e sicurezza. Oggi è essenziale continuare a evolvere grazie all’applicazione delle ultime tecnologie, sempre più affidabili e diffuse.

La trasformazione digitale, soprattutto se avviene tramite miglioramenti degli strumenti già disponibili e utilizzati, è indubbiamente vantaggiosa sia in termini di competitività, sia di guadagno al netto delle spese.