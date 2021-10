Fibra FTTH, cresce anche in Spagna l’interesse degli investitori

L’operazione Enel-Open Fiber in Italia, con il conseguente ingresso del fondo australiano Macquarie nell’operatore wholesale only (attualmente al vaglio della Ue), fa scuola in Europa. Lo stesso schema italiano si sta replicando anche in Spagna dove Red Electrica, il gestore elettrico spagnolo, è intenzionata a mettere sul mercato la quota del 49% detenuta in Reintel, la sua divisione che gestisce 50mila chilometri di fibra spenta in qualità di fornitore neutrale.

Potenziali investitori

Lo scrive il quotidiano spagnolo Expansion, aggiungendo che fra i potenziali investitori interessati ad entrare nel capitale dell’operatore iberico specializzato in fibra FTTH ci sono gruppi assicurativi come Allianz e AXA, ma anche fondi infrastrutturati come KKR, Queensland Investment Corporation (QIC), Vauban Infrastructure, così come il fondo pensione PGGM.

Un modello di investimento tranquillo, di lungo periodo, del tutto in linea con le intenzioni di un gestore elettrico come Red Electrica, interessato maggiormente all’ingresso di investitori finanziari piuttosto che ad investitori interessati ad una partecipazione operativa.

Tra l’altro, Allianz è lo stesso investitore che in società con Telefonica è entrato nel business della fibra ottica in Germania.

Leggi anche: Deutsche Telekom a caccia di investitori per finanziare la fibra in Germania

Investitori infrastrutturati

Lo spin off di Reintel è soltanto una delle tante operazioni che in questo periodo stanno interessando la valorizzazione delle reti FTTH in Europa, che da tempo suscitano l’interesse dei grandi investitori infrastrutturati.

Tra l’altro, l’interesse dei grandi fondi istituzionali per la fibra FTTH è giustificato da un modello di business basato su infrastrutture critiche, difficilmente replicabili che prevedono investimenti e ritorni di lungo periodo.

Prospettive dell’FTTH

L’utilizzo delle reti FTTH crescerà inoltre in maniera esponenziale, di pari passo con la diffusione del digitale nella società. Si tratta di attività che prevedono crescita dell’EBITDA nell’ordine del 15%-20% fino al 25% annuo. Ed è anche per questo che in Europa e a livello internazionale stiamo assistendo a diverse operazioni di investimento in operatori FTTH.

Leggi anche: Macquarie e Barclays sposano il modello wholesale-only

In Spagna, è a buon punto la vendita di Adamo – fibra FTTH – si parla della vendita di Lyntia – fibra tronca e FTTH allo stesso tempo – mentre sono emerse voci sullo spin off della grande rete in fibra di Telefonica.

Leggi anche: Fibra FTTH, anche Telefonica pronta a spin off e cessione (parziale) della rete