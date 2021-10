Telefonica sta valutando la cessione, totale o parziale, della sua rete in fibra per valorizzare un asset che può far gola a tutti i fondi infrastrutturati.

Telefonica sta valutando la cessione, totale o parziale, della sua rete in fibra. L’operatore spagnolo avrebbe già parlato con diversi advisor a proposito di uno scorporo della rete allo scopo di attrarre nuovi investitori.

Lo scrive Bloomberg, secondo cui il valore di business della rete in fibra autonoma in Spagna potrebbe raggiungere fino a 15 miliardi di euro.

Per la Reuters, la vendita potrebbe riguardare una quota compresa fra il 15%-35% per un valore di circa 5 miliardi di euro.

Siamo ancora nella fase embrionale di tutta la vicenda che richiederà al management diverso tempo per negoziare e non si chiuderà comunque prima del 2022 sempre che la compagnia decida alla fine di vendere alcune quote.

Tagliare il debito

L’operazione rientrerebbe nel quadro del progetto di Telefonica di abbattere il debito che pesa sulle sue casse pari a 26,2 miliardi di euro a giugno 2021 in calo del 30% in un anno. Un progetto che comprende anche la vendita di asset, già annunciato nel 2019. La cessione della rete darebbe inoltre alla compagnia la liquidità per fare nuovi investimenti. L’apertura ad una cessione della rete in fibra da parte di Telefonica è stata annunciata già lo scorso anno.

Valorizzare la fibra

Tra l’altro ci sono già dei precedenti infragruppo. La compagnia non più tardi dello scorso mese di luglio ha deciso di cedere una quota della sua rete in fibra ottica in Colombia al fondo infrastrutturato KKR & Co., che così ha chiuso il quarto accordo del genere nel 2021, dopo aver siglato accordi di joint ventute per realizzare la fibra in Germania (con Allianz in Unsere Gruene Glasfaser) e in Brasile.

Il possibile nome della nuova società è InfraCo o NetCo, secondo Expansion, che vede l’operazione come un mezzo per accrescere di molto l’asset della rete in fibra spagnola di Telefonica, che passa già 26 milioni di abitazioni a fronte dei 15,7 milioni della rivale Orange.

La nuova società, secondo Exapnsion, potrebbe favorire l’ingresso sul mercato dei grandi player digitali come ad esempio Amazon che potrebbe così costruire una nuova offerta tutto compreso mettendo nel pacchetto la connettività.