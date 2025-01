Aperta la consultazione pubblica sul Piano “Rafforzamento reti di Backhaul” con un finanziamento di 95 milioni di euro.



L’intervento è uno dei quattro nuovi interventi finanziati a dicembre grazie alla sottoscrizione di due nuove convenzioni tra il Dipartimento per la trasformazione digitale, Invitalia e Infratel Italia per l’attuazione di progetti strategici mirati a potenziare le infrastrutture digitali e migliorare la connettività su tutto il territorio nazionale.

Consultazione pubblica: il coinvolgimento degli stakeholder

Il Piano è ora sottoposto a consultazione pubblica, con l’obiettivo di raccogliere osservazioni ed elementi utili da parte degli stakeholder. Questa fase è cruciale per definire il Piano finale, che sarà attuato in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014, aggiornato con il regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023.

I risultati della mappatura delle reti

Il Piano si basa sui dati raccolti dalla mappatura delle reti di backhaul, conclusa il 31 gennaio 2024 da Infratel Italia. Questa analisi, condotta secondo i paragrafi 67 e 68 dei nuovi Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per le reti a banda larga, diffusi il 12 dicembre 2022, ha fornito una base concreta per strutturare gli interventi previsti.

Il Piano “Backhaul aree bianche” rappresenta un tassello fondamentale per ridurre il divario digitale in Italia, promuovendo l’accesso alla banda ultralarga nelle aree meno connesse. Grazie alla partecipazione attiva degli stakeholder, questo progetto mira a garantire una connettività di alta qualità, favorendo lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

Documentazione e modalità di partecipazione

L’avviso pubblico include:

Questi documenti sono disponibili sui siti web di Infratel Italia e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Gli stakeholder interessati possono inviare i propri contributi tramite PEC all’indirizzo posta@pec.infratelitalia.it, indicando nell’oggetto: “Consultazione Piano Backhaul 2025”. La consultazione, parte della Strategia per la Banda Ultralarga 2023-2026, è aperta fino al 24 febbraio 2025.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz