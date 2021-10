Open Fiber, l’ingresso di Macquarie notificato oggi a Bruxelles

L’ingresso del fondo australiano Macquarie in Open Fiber al posto di Enel è stato notificato stamane a Bruxelles. La deadline per la decisione della DG Competiton della Commissione Ue è fissata per il 10 novembre di quest’anno. L’operazione è stata notificata da CDP e Macquarie.

Il closing dell’operazione è previsto entro fine anno. L’operazione prevede l’ingresso di Macquarie al 50% di Open Fiber di cui il 40% a Macquarie Asset Management, per un corrispettivo di 2.120 milioni di euro, e il 10% a CDP Equity che porterebbe la sua quota complessiva al 60%.

La scorsa settimana era giunto il semaforo verde da parte del comitato per il golden power all’ingresso del fondo Macquarie in Open Fiber al posto di Enel. Il comitato ha ritenuto di non dover esercitare i poteri speciali in materia di asset strategici.