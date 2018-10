Fastweb, Walter Renna nominato Operating Officer

Fastweb rafforza il team a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Alberto Calcagno e nomina Walter Renna Operating Officer, affidandogli la responsabilità di perseguire la sostenibilità e la crescita del business sul lungo periodo e di migliorare l’efficienza operativa dell’azienda.

In Fastweb dal 2008, Renna si è occupato di strategie, business plan e M&A contribuendo alla realizzazione di progetti strategici: dall’espansione della rete in fibra (FTTC) fino alla recente joint venture tra TIM e Fastweb (Flash Fiber) per la realizzazione della rete FTTH in 29 città. Dal 2016 siede nel consiglio di amministrazione di Flash Fiber.

Laurea in Economia a Bologna e Laurea Magistrale in Bocconi, prima di entrare in Fastweb, Walter Renna ha lavorato in KPMG advisory nel settore M&A occupandosi di diversi settori quali Fashion and Luxury, Publishing, Automotive per primarie aziende del settore.