Fastweb ha chiuso il 2020 con ricavi in aumento per il settimo anno consecutivo.

Con l’acquisizione di 110.000 mila nuovi clienti per i servizi di accesso a banda larga, pari a un aumento del 4% rispetto all’anno precedente, la base clienti di Fastweb a fine dicembre si attesta a 2.747.000 unità. Con il segno più anche i ricavi che si attestano a quota 2.304 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto al 2019.

Ebitda

In progressione anche l’EBITDA che raggiunge quota 784 milioni di euro, con un aumento del 5% rispetto al 2019 mentre l’EBITDA inclusivo dei costi di locazione (EBITDAaL) si attesta a 732 milioni di euro, confermando la crescita del 5%.

Approccio da OTT infrastrutturato

Sul versante industriale, continua il percorso di Fastweb verso un approccio da “OTT infrastrutturato”, con l’obiettivo di mettere a disposizione di tutte le famiglie e le imprese italiane una connettività Gigabit entro il 2025 facendo leva su una combinazione di reti proprietarie e tecnologie di nuova generazione e, al contempo, sviluppando un approccio sempre più “OTT-like” in termini di immediatezza, semplicità ed efficacia.

Investimenti

Anche per il 2020 Fastweb si conferma leader negli investimenti con 587 milioni di euro (al netto delle operazioni di acquisizione di 7Layers e Cutaway), pari al 25% dei ricavi, destinati prioritariamente allo sviluppo di infrastrutture di rete di nuova generazione sia fisse che mobili. In particolare gli investimenti si sono concentrati sul piano NeXXt Generation 2025 annunciato in dicembre: lo sviluppo del servizio mobile 5G, già disponibile a Milano, Bologna, Roma e Napoli e che via via si estenderà anche al resto del territorio nazionale, il roll out progressivo della rete UltraFWA che oggi raggiunge 50 città e che a regime coprirà 12 milioni di case nelle aree grigie e bianche del paese ed il potenziamento del servizio in fibra (FTTH) con l’incremento della velocità da 1 Gbps a 2.5 Gbps.

Internet veloce

Fastweb registra una penetrazione di servizi di accesso ad Internet veloce a 2.011.000 clienti che al 31 dicembre 2020 (+18% rispetto a dicembre 2019), un trend sostenuto della forte domanda di connessioni fisse ultra performanti da parte delle famiglie italiane durante i mesi dell’emergenza. Con circa il 73% dei clienti (+ 9 p.p. rispetto all’anno precedente) che opta per una connessione con performance fino a 1 Gigabit, Fastweb si conferma leader del segmento, come convalidato dai dati dell’osservatorio trimestrale di AGCOM.

Segmento mobile

Anche il segmento mobile, nonostante la forte competizione nel mercato, registra un deciso aumento con 1.961.000 SIM attive a fine dicembre, in crescita del 12% rispetto al 2019. La percentuale di clienti “convergenti” che adottano servizi mobili assieme a quelli fissi a fine 2020 si attesta al 34% della customer base di Fastweb.

Positive anche le performance della Business Unit Enterprise i cui ricavi a fine 2020 salgono a 907 milioni di euro (+5% rispetto al 2019), un incremento sostenuto grazie alla possibilità di sfruttare infrastrutture di eccellenza, alla forte reputazione – la più alta del mercato in questo segmento – e all’ampio portafoglio di servizi abilitanti la digital transformation delle PA e delle aziende, inclusi quelli Cloud e di sicurezza informatica rafforzati grazie all’acquisizione nel corso dell’anno dalla società Cutaway e del 70% della società 7Layers. Il posizionamento di Fastweb si consolida ulteriormente, raggiungendo una quota di mercato pari al 34%, in crescita di 1 p.p. rispetto all’anno precedente.

Altrettando solida la performance della divisione Wholesale con ricavi pari a 264 milioni in crescita del +5% rispetto al 2019. Il numero di linee a banda ultralarga fornite agli altri operatori nazionali a fine 2020 si attesta a 158.000, segnando un aumento del 35% rispetto all’anno precedente a conferma della centralità della strategia di Fastweb che punta ad accelerare la digitalizzazione del Paese fornendo infrastrutture di nuova generazione non solo ai propri clienti ma anche quelli di altri operatori che si affidano alla sua innovativa piattaforma.