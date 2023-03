Fine di un’epoca in Fastweb, con l’uscita di scena da fine settembre del Ceo Alberto Calcagno, al timone dell’azienda da 10 anni e in Fastweb da ben 23 anni. Al suo posto Walter Renna.

Fine di un’epoca in Fastweb, con l’uscita di scena da fine settembre del Ceo Alberto Calcagno, al timone dell’azienda da 10 anni e in Fastweb da ben 23 anni. Al suo posto Walter Renna, attuale COO (Chief Operating Officer) della società. Una scelta di continuità per l’azienda controllata da Swisscom, che macina risultati positivi in crescita da 38 trimestri consecutivi nel segno della convergenza fra fisso e mobile.

Christoph Aeschlimann, Presidente del Consiglio di amministrazione di Fastweb, dichiara: “Alberto Calcagno è direttamente collegato alla storia di successo di Fastweb. Negli ultimi 23 anni ha lasciato un’impronta decisiva sulla nostra azienda, e di questo gli sono estremamente grato”.

Dal 2013, quando Alberto Calcagno ha assunto la funzione di CEO, Fastweb non ha cessato di aumentare il portafoglio clienti, il fatturato e il free cash flow. Allo stesso tempo, la rete in fibra ottica è stata fortemente ampliata. Sotto la sua guida, i settori dedicati a clienti commerciali e Wholesale hanno registrato una decisa crescita, parallelamente ai successi in nuovi rami di attività come la telefonia mobile, il cloud e la cybersicurezza. Alberto Calcagno è entrato in azienda nel 2000 come direttore della divisione Strategia di Fastweb, diventando poi CFO, COO nel 2007 e CEO nel 2013.

Calcagno: ‘Momento giusto per nuovi obiettivi’

“Ho vissuto un periodo incredibilmente stimolante in una delle aziende più affascinanti d’Italia. Dagli albori della fibra ottica, nel 2000, fino alla nostra epoca fatta di smartphone sofisticati, reti veloci e dati nel cloud, la tecnologia e il modo in cui comunichiamo, sia per lavoro che nella vita privata, sono cambiati enormemente”, dichiara Alberto Calcagno. “Per me, questo è il momento giusto per dedicarmi a nuovi obiettivi. Ringrazio tutti i collaboratori, i clienti, i partner e gli azionisti per la fiducia che hanno riposto in me”.

Non si conosce ancora la nuova destinazione ufficiale di Calcagno. Da qualche tempo si vociferava di un suo cambio di casacca, è curioso che l’annuncio arrivi sei mesi prima del termine stabilito, lasciando il Ceo in uscita al vertice ancora per un periodo piuttosto lungo. Un lungo addio. Perché questa scelta? Una scelta forse legata alle mutate condizioni del mercato Tlc? Una industry, in crisi che tuttavia non ha impedito a Fastweb di continuare a crescere in tutto questo tempo.

Il Consiglio di amministrazione di Fastweb nomina Walter Renna come nuovo CEO

“Sono soddisfatto della nomina di Walter Renna come nuovo CEO di Fastweb. È un solido manager con conoscenze dettagliate nel settore della telecomunicazione e della tecnologia e una lunga esperienza nel management e nel marketing”, dichiara Christoph Aeschlimann. “Walter è un dirigente affermato che nel direttivo di Fastweb ha dato un contributo determinante alla storia di crescita dall’azienda e che continuerà a guidarla lungo questo percorso. Quello italiano rappresenta per noi un mercato importante e Fastweb è un tassello chiave della nostra strategia: continuità e capacità dirigenziali hanno la massima importanza su questo piano commerciale”.

Walter Renna, nuovo Ceo di Fastweb dal prossimo 1° ottobre

Walter Renna, che entrerà in carica il 1º ottobre 2023, è nato nel 1982. Dopo la laurea in economia all’Università di Bologna e il Master of Science presso l’Università Bocconi di Milano, Walter ha iniziato la sua carriera professionale in veste di consulente M&A per KPMG. Nel 2008 è entrato nel team Strategia di Fastweb e lo ha diretto fino al 2018. Successivamente è passato al ruolo di COO e dal 2021 è a capo del team Product Design and Delivery, responsabile di marketing, comunicazione, sviluppo dei prodotti e IT.

“Sono molto felice di continuare il mio percorso in Fastweb con il ruolo di CEO e ringrazio il Consiglio di amministrazione per la fiducia”, dichiara Walter Renna. “Accetto volentieri questa sfida e darò il meglio per proseguire la nostra storia di crescita insieme al management team e a tutti i colleghi”.