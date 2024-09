Fastweb entra nel mercato dell’energia elettrica per le aziende

Fastweb entra nel mercato dell’energia elettrica per le imprese e lancia Fastweb Energia Business, la soluzione per la fornitura di energia elettrica flessibile pensata per adattarsi alle esigenze di consumo di commercianti, professionisti e piccole e medie imprese, offrendo energia certificata 100% da fonti rinnovabili attraverso le Garanzie d’Origine del GSE (Gestore Servizi Energetici).

“Dopo l’ingresso sul mercato delle famiglie, oggi estendiamo la qualità e l’affidabilità del nostro servizio per la fornitura di energia elettrica anche al settore delle imprese” ha detto Federico Negri, Consumer & Small Business Officer di Fastweb. “Con Fastweb Energia Business lanciamo su mercato un’offerta chiara, flessibile e attenta all’ambiente in grado di rispondere alle esigenze di imprese e professionisti e di affiancarli in una gestione più efficiente e responsabile dei propri consumi elettrici”.

Fastweb Energia Business è disponibile con due offerte a consumo, Energia Business FIX e Energia Business FLEX, pensate per rispondere in maniera dinamica, semplice e sostenibile ai bisogni energetici diversificati di una vasta gamma di attività commerciali con consumi energetici fino a 50.000 kWh e potenza fino a 30 kW all’anno come uffici, bar, caffetterie, ristoranti, negozi al dettaglio, studi professionali e artigiani oltre a realtà imprenditoriali più grandi come centri sportivi, strutture ricettive, aziende agricole e manifatturiere.

Per le imprese che desiderano una maggiore prevedibilità nei loro costi energetici, Energia Business FIX è l’offerta monoraria a prezzo fisso bloccato per 12 mesi per la componente energia. Per le imprese che vogliono, invece, beneficiare degli andamenti del prezzo di mercato è disponibile anche Energia Business FLEX, l’offerta con prezzo variabile differenziato per fasce orarie sulla base dell’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) con l’aggiunta di un corrispettivo a consumo.

Per i clienti con un contratto Fastweb Business Fisso o Mobile già attivo è prevista inoltre una riduzione di 10 euro del corrispettivo di commercializzazione delle offerte Fastweb Energia Business FIX e FLEX.Per dare sempre più valore e convenienza ai propri clienti business, Fastweb offre inoltre la possibilità di avere le offerte Fastweb Business in un’unica soluzione convergente. Alle imprese che sottoscriveranno contestualmente un’offerta Fastweb Business per la telefonia fissa, per il servizio mobile e per la fornitura di energia verrà infatti riconosciuto un ulteriore vantaggio che permette una riduzione del valore complessivo dei servizi fino a 15 euro al mese.

