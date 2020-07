Al via la campagna di beneficenza in crowdfunding della rock band di Fastweb e Cisco Italia a supporto della Terapia Ricreativa di Dynamo Camp.

Fastweb e Cisco Italia uniscono le forze per sostenere le attività della onlus Dynamo Camp attraverso un’iniziativa musicale interaziendale unica, solidale e completamente digitale.

Sotto il nome di #labandaallargata 17 dipendenti di Fastweb e Cisco Italia con una grande passione per la musica hanno preso parte al progetto per avviare una campagna in crowdfunding per raccogliere 5.000 euro da devolvere alle attività solidali di Dynamo Camp attraverso un’esibizione musicale sulle note del celebre brano Jailhouse Rock di Elvis Presley che al meglio esprime i valori di felicità e inclusione trasmessi dalle attività della onlus.

Il progetto che vede coinvolte le due aziende nasce dalla volontà di supportare concretamente e in maniera creativa e divertente Dynamo Camp che opera per garantire il diritto alla felicità dei bambini con patologie gravi o croniche attraverso attività che li aiutino a ritrovare fiducia, speranza e autostima.

Senza avere a disposizione palchi o sale prove ma utilizzando, da remoto, esclusivamente le tecnologie digitali la rock band composta da bassisti, batteristi, tastieristi, chitarristi, armonicisti e cantanti ha realizzato il video di una vera e propria performance musicale completa, curata e coordinata dove tutti e diciassette i membri del gruppo, benché distanti tra loro, si esibiscono in sincrono, in modalità split screen, grazie al montaggio delle singole performance.

Per sostenere il progetto è già possibile donare tramite la piattaforma online per il crowdfunding di Dynamo Camp all’interno della pagina dedicata alla campagna di Fastweb e Cisco Italia “#labandaallargata suona per Dynamo Camp” al seguente link https://my.dynamocamp.org/campagne/labandaallargata-suona-per-dynamo/.

I fondi raccolti saranno destinati interamente alle attività di Terapia Ricreativa di Dynamo Camp offerte gratuitamente a bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche e alle loro famiglie.

Le attività di Terapia Ricreativa comprendono diversi programmi tra cui arrampicata, equitazione, tiro con l’arco, attività di circo, Art Factory, Radio Dynamo, Dynamo Studios e Dynamo Musical ed ognuna di esse è gestita da personale qualificato, assistito da uno staff medico specializzato nell’ambiente naturale e protetto di Dynamo Camp.

Con #labandaallargata Fastweb e Cisco Italia testimoniano il proprio impegno nell’ambito del sociale a dimostrazione di come dalla passione unita alla tecnologia e alla creatività possano nascere iniziative benefiche che coniugano la solidarietà e l’altruismo a favore della felicità non solo di chi riceve ma anche di chi dona.