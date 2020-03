Fastweb contro l’ipotesi di stop a migrazione e portabilità del numero

Fastweb si schiera contro la proposta di bloccare le procedure di migrazione e di portabilità del numero, avanzata in queste ore al Senato in alcuni emendamenti al decreto Cura Italia da Matteo Salvini, segretario della Lega, e dal senatore del M5S Mauro Coltorti.

La misura

Una misura avanzata, nelle intenzioni dei firmatari, allo scopo di tutelare la salute dei tecnici di rete per tutto il tempo dell’emergenza sanitaria. Una misura cautelare che però, secondo Fastweb, non è corretta, perché la migrazione con relativo upgrade di rete fissa e la portabilità della SIM mobile si possono realizzare da remoto, senza la necessità di mandare il tecnico a casa del cliente. Nessun rischio quindi per la salute connesso a portabilità e migrazione, secondo Fastweb.

Ed è per questo che l’operatore guidato da Alberto Calcagno mette le mani avanti per bloccare l’emendamento al Cura Italia, che ora si trova al Senato. “In una nota all’AGCOM inviata oggi l’azienda ha sottolineato come la proposta di bloccare le procedure di migrazione e di portabilità del numero, avanzata in queste ore (proposta la scorsa settimana da Salvo Ugliarolo, segretario nazionale della Uilcom Uil ndr), non contribuisca in alcun modo alla salvaguardia dei lavoratori e dei clienti, poiché né le attività di cambio operatore per la rete mobile né quelle per la rete fissa – al netto di poche eccezioni – necessitano di intervento di un tecnico in casa”.

Upgrade di rete

In effetti, per l’upgrade di un contratto di connettività da FTTC a 30 Mbps a FTTH a un gigabit è sufficiente, laddove disponibile la predisposizione del cabinet di strada e al netto dei tempi di attesa, l’invio da parte dell’operatore di un nuovo modem a casa del cliente. Nessuna visita a domicilio.

Misura in contrasto con crescita domanda

Fastweb dal canto suo “ha altresì sottolineato come tale proposta si porrebbe in netto contrasto con le aumentate esigenze di connessione alla rete, dato che la quasi totalità delle migrazioni richieste in questi giorni derivano dalla necessità delle famiglie e delle imprese di procurarsi una connettività migliore per svolgere, al meglio, attività imprescindibili come quella lavorativa e quella scolastica”.

Fastweb rimane inoltre disponibile a collaborare per identificare ulteriori strumenti di tutela, “quali ad esempio misure immediate per facilitare l’approvvigionamento di DPI da parte degli operatori di comunicazione, e confida che sia eventualmente l’AGCOM – in un momento in cui l’accesso ad Internet è così importante per lo svolgimento di attività economiche e sociali – ad occuparsi del tema, ribadendo in ogni caso la propria contrarietà a misure che limitino la possibilità dei cittadini di accedere alla migliore connettività”.