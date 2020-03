Fastweb, contenuti gratis per il coronavirus su liveFAST

In questo momento delicato per il Paese – che ha reso più che mai evidente l’importanza della rete per mantenere relazioni, lavorare in smart working e studiare a distanza, o giocare online con gli amici e dove la propria abitazione diventa luogo di socialità e aggregazione virtuale – Fastweb vuol continuare ad essere vicina a tutti i propri clienti e alle loro famiglie con azioni concrete.

L’azienda, che ha già messo in campo una serie di azioni solidali – tra cui la donazione di 1 Milione di Giga di traffico Internet per tutti i clienti con offerta ricaricabile Fastweb Mobile – ha deciso di ampliare il palinsesto di iniziative riservate agli utenti privati iscritti a liveFAST, offrendo contenuti e servizi digitali gratuiti ed esclusivi, a partire da oggi e per i prossimi mesi, per rendere più piacevoli le giornate tra le mura domestiche. Un modo semplice per mantenere le proprie abitudini, rimanere aggiornati e coltivare i propri interessi a casa grazie ad Internet e al digitale.

Da oggi, lunedì 30 marzo e sino al 14 aprile, Fastweb in partnership con il Gruppo Mondadori mette a disposizione 6 mesi di abbonamento gratuito ad un’ampia selezione di riviste digitali tra cui Casa Facile, Chi, Donna Moderna, Icon, Focus, Giallo Zafferano, Grazia, TV Sorrisi e Canzoni e tante altre ancora.

Da 15 aprile e sino al 15 maggio, gli iscritti a liveFAST potranno invece ricevere un buono sconto di 5 euro (su una spesa minima di 5,01 euro) da utilizzare per l’acquisto di e-book su Rakuten Kobo (Kobo.com), il servizio di eReading globale con un catalogo internazionale di oltre 6 milioni di eBook.

Per tutto il mese di maggio invece, sarà possibile usufruire di due mesi di abbonamento gratuito a Storytel per accedere senza limiti ad un catalogo di oltre centomila audiolibri e podcast.

Queste però sono solo alcune delle azioni che Fastweb sta attivando per il benessere dei propri clienti. Il programma liveFAST non si ferma infatti qui ma anche nei prossimi mesi continuerà ad arricchirsi di nuove iniziative.

Tutti i contenuti digitali sono disponibili all’interno dell’area clienti nella sezione liveFAST o dell’app MyFastweb. liveFAST è il programma gratuito e completamente digitale dedicato a tutti i clienti Fastweb che ogni mese premia la fedeltà dei clienti attraverso vantaggi esclusivi, promozioni per essere ancora più vicini alle loro passioni.