Fastweb, ad agosto offerti 50 Giga di traffico gratis

Fastweb dà il via a un’estate piena di Giga. Per tutto il mese di agosto Fastweb offrirà infatti a quasi un milione di clienti con attiva un’offerta sia fissa che mobile 50 Giga di traffico dati da utilizzare gratuitamente in tutta Italia, a partire dal 1° e fino al 31 agosto in aggiunta al plafond standard incluso nell’offerta mobile sottoscritta.

I 50 Giga di traffico internet saranno disponibili per tutto il mese di agosto e verranno consumati per primi senza quindi intaccare i Giga previsti dal proprio abbonamento.

I clienti interessati saranno informati con un SMS e non dovranno fare nulla: l’offerta si attiverà automaticamente a partire dal 1° agosto e fino al 31. I clienti potranno in ogni momento verificare la disponibilità dei 50 GB di traffico Internet aggiuntivi direttamente nella sezione Infoconsumi della propria Area Clienti Fastweb e dall’APP MyFastweb.

L’iniziativa rientra nelle proposte offerte da liveFAST, il programma gratuito e completamente digitale che ogni mese premia la fedeltà dei clienti Fastweb con nuovi servizi innovativi e vantaggi esclusivi, per essere ancora più vicini alle loro passioni.