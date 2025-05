Eutelsat sostituisce il suo Ceo con quello di Orange

Eutelsat giarda sempre più da vicino al mondo della connettività mobile e si muove di conseguenza, arruolando come nuovo Ceo Jean-Francois Fallacher, l’attuale Ceo di Orange France, primo operatore mobile francese. Fallacher prende il posto di Eva Berneke (nella foto), al timone di Eutelsat dal 2023, la regista della fusione con la britannica OneWeb.

Una mossa a sorpresa, l’ingresso di Fallacher, ma in linea con le rinnovate ambizioni di Eutelsat, capofila del programma europeo Iris2 e individuata come la prima alternativa europea a Starlink nel promettente mercato della connettività satellitare a orbita bassa.

Fallacer entrerà in carica il primo giugno in un momento delicato per Eutelsat, alle prese con la crescente necessità di nuovi finanziamenti (si parla di almeno 2 miliardi di euro) necessari per restare al passo con l’ambizione europea di competere con Starlink.

“Questa nomina rappresenta un cambiamento naturale che allinea pienamente Eutelsat all’ecosistema delle telecomunicazioni”, ha dichiarato l’azienda.

Berneke ha guidato Eutelsat attraverso la fusione con la britannica OneWeb nel 2023 e una rapida ripresa dell’interesse per il ruolo della connettività satellitare in Europa.

L’acquisizione di OneWeb da parte di Eutelsat ha conferito al gruppo il controllo dell’unica altra costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa al mondo all’epoca, oltre a Starlink.

Eutelsat aveva affermato che la sua unione con OneWeb avrebbe portato il fatturato annuo del gruppo a 2 miliardi di dollari entro il 2027, con il lancio previsto della seconda generazione di satelliti LEO di OneWeb entro la fine del decennio.

Tuttavia, Eutelsat ora afferma di aver bisogno di un numero di satelliti più che triplo rispetto a quanto precedentemente previsto, con un finanziamento fino a 2,2 miliardi di euro.

