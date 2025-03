Eutelsat, il titolo torna sulla terra dopo l’euforia di inizio marzo

Su Eutelsat sembra già iniziata la retromarcia in Borsa. Oggi in mattinata il prezzo delle azioni dell’operatore satellitare è sceso del 7% a 4,58 euro, segnando la settima seduta consecutiva di netto ribasso. Lo scrive il sito specializzato Boursier.com, mettendo in luce una sequenza ribassista che segue un inizio mese euforico in cui il titolo è cresciuto più di sette volte tra il minimo del 3 marzo e il massimo del 6 marzo a 9,3 euro. Il gruppo è visto come uno dei principali beneficiari (potenziali) dei piani europei per aumentare la spesa per la difesa nell’ambito del piano Rearm Europe, mentre gli Stati Uniti riducono i loro impegni militari nel continente. È probabile, secondo il mercato, che Eutelsat avrà un ruolo nella nuova rete di satelliti di intelligence militare progettata da Bruxelles per ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti, e l’azienda si è tra l’altro presentata come alternativa a Starlink in Ucraina.

Quale sarà il sostegno economico per lo Spazio in Rearm Europe?

Ma gli operatori attendono ora di conoscere l’importo del sostegno finanziario che Eutelsast potrebbe realmente ricevere dall’Unione Europea, mentre i fondamentali del gruppo a breve termine non sono cambiati in modo significativo, date le scadenze del debito e le significative esigenze di investimento.

Gli investitori contano su un maggiore sostegno finanziario da parte dell’UE per Eutelsat, “anche se al momento non abbiamo visibilità su quale forma assumerà questo sostegno”, ha detto a Bloomberg Ben Rickett, analista di New Street Research. “L’attuale valore di mercato implica un accordo molto generoso con l’UE”.

Concorrenza agguerrita

Anche la concorrenza è agguerrita. Eutelsat dispone ora di una rete di satelliti in orbita bassa grazie all’acquisizione del suo concorrente britannico OneWeb, che le consente di competere con i suoi rivali americani. Tuttavia, la sua costellazione di satelliti è dieci volte più piccola della flotta di Starlink. Si prevede inoltre che Amazon.com lancerà quest’anno la sua rete satellitare a banda larga denominata Kuiper.

Aleksander Peterc, analista di Bernstein, riconosce che Eutelsat è di “assoluta importanza strategica” per l’Europa. Tuttavia, senza conoscere l’entità degli aiuti finanziari futuri, dice anche che “è difficile dire al momento quale sia la realtà economica, quale sia il valore reale dell’azione e in che misura sia supportata da livelli molto elevati di interessi a breve termine”.

