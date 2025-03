Eutelsat pronta a sostituire Starlink in Ucraina (e decolla in Borsa)

Le tensioni tra Stati Uniti ed Europa mettono a rischio le vendite di Starlink in Europa e OneWeb (Eutelsat) è l'unica altra opzione in orbita bassa.

Dopo le minacce di spegnimento dei satelliti di Starlink in Ucraina da parte di Elon Musk, arriva la riposta dell’Europa. I satelliti di OneWeb, la società franco-britannica che fa capo ad Eutelsat, potrebbero fornire Internet nel paese finora coperto dai satelliti di Musk.

Eutelsat in trattativa con Bruxelles

Eutelsat è in trattativa con la Commissione Ue, il che ha fatto decollare il titolo che ha guadagnato più del 370% negli ultimi cinque giorni toccando quota 5,84 euro, per una capitalizzazione che ha raggiunto 2,55 miliardi alla Borsa di Parigi.

Il decollo del titolo Eutelsat è arrivato dopo il tesissimo incontro alla casa Bianca fra il presidente Donald Trump e Volodymir Zelensky.

Starlink a rischio in Ucraina?

Il trattamento riservato al presidente ucraino ha portato molti a mettere in dubbio il futuro di Starlink in Ucraina. A febbraio, è stato riferito che il governo degli Stati Uniti stava minacciando di abbandonare Starlink nel paese se Kiev non avesse accettato di cedere i suoi minerali essenziali agli Stati Uniti in cambio di aiuto nella guerra contro la Russia.

Gli Stati Uniti hanno recentemente annunciato che avrebbero sospeso tutti gli aiuti militari all’Ucraina, sottolineando che era giunto il momento per l’Europa di voltare pagina.

“Stiamo parlando con l’UE per scoprire come possiamo contribuire agli sforzi in Ucraina”, ha detto una fonte ufficiale dell’azienda a “Reuters” questa settimana. “Forniamo e continuiamo a gestire centinaia di terminali in Ucraina e nel Mar Nero”.

Starlink ha 7mila satelliti che forniscono Internet in 125 paesi.

Eutelsat si è fusa con OneWeb nel 2023

Eutelsat si è fusa con la britannica OneWeb nel 2023 e attualmente gestisce una costellazione di 650 satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) che forniscono Internet a vari clienti aziendali. Ha la seconda costellazione LEO più grande al mondo dopo Starlink, nonostante sia meno di un decimo delle dimensioni della società di Elon Musk, e garantisce di poter offrire lo stesso servizio di Starlink in Europa.

OneWeb già testato in Ucraina

L’operatore di telefonia mobile ucraino Kyivstar ha dichiarato nel 2024 di aver testato la tecnologia di OneWeb. “Stiamo collaborando attivamente con istituzioni e partner europei per consentire il rapido sviluppo di missioni e infrastrutture critiche”, secondo l’azienda.

Secondo Stephane Beyazian, analista di Oddo BHF, “le tensioni tra Stati Uniti ed Europa mettono a rischio le vendite di Starlink in Europa e OneWeb è l’unica altra opzione in orbita bassa”.

Il quadro e la concorrenza statunitense

La forte concorrenza statunitense ha gettato un’ombra sulla società europea, ma questo potrebbe essere il momento per decollare, con l’analista di ING Jan Frederik Slijkerman che ha sottolineato “l’importanza” dell’azienda per le “capacità di difesa” dell’Europa. “Ci aspettiamo che i clienti che cercano collegamenti satellitari gestiscano i rischi correlati ai singoli provider, motivo per cui potrebbero cercare provider aggiuntivi”. Goldman Sachs ha invertito la sua raccomandazione da “vendi” a “neutrale” questa settimana. “Abbiamo sottovalutato il rischio al rialzo del sostegno governativo“, secondo gli analisti, che indicano l’aumento della spesa per la difesa in Europa e lo scenario geopolitico come venti favorevoli. Tutto è cambiato rapidamente per la società. A gennaio, Moody’s ha tagliato il suo rating in territorio ancora più “spazzatura” con la sottoperformance di uno dei suoi tipi di satellite e la pressione sul flusso di cassa data la necessità di investimenti.

Eutelsat sarebbe in trattativa anche con l’Italia

In Italia, Eutelsat, nonostante le smentite, sarebbe in trattative con il governo per fornire un sistema di comunicazioni sicuro, anche se alcuni membri nel governo di Giorgia Meloni preferiscono Starlink.

Le azioni della società stanno anche beneficiando della scommessa dei piccoli investitori, “la versione francese dell’effetto Gamestop”, secondo gli analisti di Kepler Cheuvreux, ricordando la società statunitense che ha avuto un rally nel 2021 dopo che l’influencer Keith Gill ha scommesso sul titolo, il che ha generato una corsa da parte dei piccoli investitori. Considerando l’andamento del mercato azionario e le sue prospettive, Eutelsat potrebbe diventare “la società di difesa più economica del pianeta Terra”, secondo l’investitore lettone Martins Krusts citato da “Reuters“.

Eutelsat riprende la sua ascesa. Dopo una pausa di due giorni, l’operatore satellitare è rimbalzato del 13,2% a 6,6 euro all’inizio della giornata. Elon Musk (proprietario di SpaceX/Starlink) ha detto nel fine settimana che “il fronte ucraino crollerebbe” se “tagliasse Starlink”, indicando allo stesso tempo che l’accesso dell’Ucraina a Starlink non sarà mai tagliato. Per Oddo BHF è chiaro che questo contratto con l’Ucraina funge da leva nelle trattative. Ma nonostante le minacce, gli Stati Uniti non hanno ancora tagliato questo contratto vitale e non possono ignorare le conseguenze importanti e storiche di tale ventilata decisione.

Le tesi dell’europarlamentare Grudler

Nel breve termine e qualunque sia lo scenario, l’Europa cercherà un contratto di capacità di backup, anche se raramente verrà utilizzata rapidamente a causa della necessità di riattrezzarsi con nuovi terminali compatibili. L’eurodeputato Christophe Grudler ha suggerito in un’intervista che sono possibili due opzioni, la migliore delle quali è la creazione di capacità da parte di GovSatCom, possibile da aprile (un mix di capacità pubbliche e private, quindi non direttamente Eutelsat/OneWeb), e la seconda, capacità private (Eutelsat/OneWeb ma anche SES, Hispasat).

Iris2 in arrivo, ma non prima del 2030-2031

A lungo termine (2030-2031) è già previsto che gli appalti governativi europei vadano al progetto della costellazione Iris². In conclusione, OneWeb è sì un candidato a recuperare capacità europea, ma soprattutto nel medio termine, secondo il broker, come previsto nelle sue previsioni. Un fatturato di 50 milioni di dollari è una buona notizia, così come è possibile anche un contratto con l’Italia, ma sono necessari molti più contratti affinché OneWeb possa essere redditizia. Le dichiarazioni di Elon Musk potrebbero rallentare le dinamiche commerciali di Starlink, il che è una buona notizia per SES ed Eutelsat, e il mercato ha scelto una rivalutazione del settore europeo che l’analisi dovrà integrare se sarà confermata. Ma la valutazione attuale di Eutelsat, pari a 5 volte il suo fatturato e 8-9 volte l’EBITDA 2025-2026, resta molto poco correlata al suo profilo finanziario e riflette quindi una scommessa che va ben oltre i contratti Starlink e italiani… Il broker mantiene quindi il suo giudizio di “sottoperformance” e il suo obiettivo di 1,7 euro.

