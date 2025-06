Le azioni di Eutelsat crescono del 6% oggi a Parigi dopo che il Governo francese ha annunciato che diventerà il primo azionista dell’operatore satellitare franco-britannico, mettendo sul piatto 717 milioni di euro, circa la metà dell’aumento di capitale di 1,35 miliardi di euro in due tranches, entro fine 2025, cui parteciperà anche l’altro azionista, l’indiana Bharti.

Lo Stato francese raddoppia le quote al 29%

Già azionista al 13%, lo Stato francese dovrebbe detenere, al termine dell’operazione che dovrebbe concludersi “entro la fine del 2025”, il 29% del capitale di Eutelsat, poco al di sotto della soglia del 30% che l’avrebbe obbligata a lanciare un’offerta pubblica di acquisto.

“Con questa operazione, la Francia e l’Europa continuano a costruire un’industria spaziale competitiva, innovativa e sovrana”, ha aggiunto il ministro dell’Economia Eric Lombard.

Il ministro ha detto anche che la mossa di Parigi aiuterà l’azienda, che possiede la seconda maggiore costellazione di satelliti a bassa orbita (Leo) a competere con il numero uno del mercato, vale a dire Starlink di Elon Musk.

Con la benedizione di Macron

“Rafforzando il capitale di Eutelsat, l’unico attore europeo nelle costellazioni a orbita bassa, la Francia assicura la sua indipendenza strategica e apre la strada a quella dell’Europa”, scrive in un post su X il Presidente Emmanuel Macron, con un riferimento implicito alla partecipazione di Eutelsat al progetto satellitare europeo Iris2.

Cosa pensa di fare Londra?

Anche gli altri grandi azionisti di Eutelsat sottoscriveranno l’aumento di capitale. Ma non è chiaro cosa farà il governo di Londra, che detiene il 10,9% della compagnia ma potrebbe non sottoscrivere l’aumento di capitale lasciando così diluire le sue quote al 7,9%, dopo che nel 2020 contribuì ad evitare la bancarotta di OneWeb con un’iniezione di capitale di un miliardo di dollari per il buyout insieme all’indiana Bharti.

Eutelsat si è fusa con la britannica OneWeb nel 2023, all’epoca si disse che l’operazione avrebbe incrementato le vendite del gruppo a 2 miliardi di dollari annui entro il 2027, con il lancio della seconda generazione di satelliti a orbita bassa di OneWeb entro la fine del decennio. Al momento, OneWeb detiene una flotta di circa 600 satelliti LEO, una frazione rispetto ai 7mila satelliti in orbita di Starlink.

Ma da allora Eutelsat ha detto che servono più di tre vote i satelliti preventivati in origine, a fronte di nuovi fondi per 2,2 miliardi di euro.

“La corsa è adesso. Ecco perché dobbiamo posizionarci ora e investire ora. Altrimenti, l’intero mercato sarà preso in consegna e la Francia e l’Europa dipenderanno da altre potenze domani”, ha dichiarato l’Eliseo all’AFP.

Eutelsat, accordo da un miliardo con le forze armate francesi

L’operazione giunge all’indomani dell’accordo decennale da un miliardo di euro siglato da Eutelsat con le forze armate francesi per la fornitura di servizi satellitari di comunicazione da parte dei satelliti OneWeb.

Le casse di Eutelsat al momento on sono messe bene. C’è un gap di 4 miliardi di euro, figlio dell’acquisizione di OneWeb e del netto calo di ricavi dal business tradizionale dei servizi di broadcasting satellitari dei satelliti geostazionari.

