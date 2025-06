Hanwha Systems vende la sua quota in Eutelsat per 85 milioni di dollari, a fronte di un investimento iniziale in OneWeb di 300 milioni di dollari.

La sudcoreana Hanwha Systems ha annunciato oggi di aver venduto la sua intera quota del 5,4% in Eutelsat per circa 78 milioni di euro (85 milioni di dollari). L’uscita dell’azionista arriva mentre l’operatore satellitare franco-britannico sta cercando nuovi investitori per finanziare la sua sfida nei confronti di Starlink.

La sfida a Starlink, ma servono fondi freschi

Quest’anno Eutelsat ha attirato un’attenzione senza precedenti da parte dei governi alla ricerca di alternative nazionali a Starlink di SpaceX per la connettività Internet satellitare, sottolinea la Reuters.

L’azienda sta lavorando a un nuovo piano di finanziamento per realizzare la seconda generazione dei suoi satelliti OneWeb in orbita terrestre bassa (LEO) e per rispettare gli impegni assunti nell’ambito del progetto IRIS² dell’Unione Europea. Ha accumulato centinaia di milioni di euro di perdite, in particolare a causa del declino del suo business video, mentre l’acquisizione di OneWeb nel 2023 non ha ancora prodotto i risultati sperati a causa della concorrenza e del ritardo nell’implementazione della tecnologia.

Il direttore finanziario Christophe Caudrelier ha dichiarato a maggio che Eutelsat era alla ricerca di investitori di capitale.

Uscita di Hanwa, perdita secca superiore a 200 milioni di dollari

Le azioni di Hanwha sono state offerte a 3,00 euro (3,42 dollari) l’una, con uno sconto del 13,9% rispetto al prezzo di chiusura di Eutelsat di 3,48 euro di mercoledì, come riportato da un term sheet del bookrunner Citi.

Si tratta inoltre di una forte perdita del 74% sull’investimento iniziale di Hanwha di 300 milioni di dollari effettuato in OneWeb nel 2021, con la partecipazione ora valutata a soli 85 milioni di dollari.

L’azienda sudcoreana ha affermato che la vendita, che si concluderà giovedì, non è stata motivata da una prospettiva di investimento, ma da un cambiamento strategico per concentrarsi maggiormente sulle sue attività principali. “Questa decisione riflette una strategia a lungo termine volta a concentrarsi sui satelliti per la difesa e sulle comunicazioni militari, piuttosto che sulle operazioni e i servizi satellitari civili”, ha dichiarato Hanwha a Reuters.

Un rappresentante di Hanwha si è dimesso dal consiglio di amministrazione di Eutelsat ad aprile, a dimostrazione del calo del coinvolgimento dell’azienda sudcoreana con l’operatore satellitare.

Rinnovamento importante

Alla domanda di Reuters, Eutelsat ha dichiarato che nessuno degli altri azionisti aveva espresso interesse a vendere le proprie azioni.

Un portavoce dell’azienda si è rifiutato di commentare le notizie di stampa secondo cui la Francia potrebbe aumentare la sua partecipazione nel gruppo.

Nel recente bilaterale con Giorgia Meloni il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto una triplice alleanza Francia, Italia e Germania sul fronte della difesa spaziale.

Eutelsat sta anche riorganizzando i suoi vertici. Con una mossa a sorpresa il mese scorso, ha nominato Jean-François Fallacher come nuovo CEO e sta cercando un nuovo presidente dopo che l’attuale presidente ha annunciato le sue dimissioni a febbraio.

Eutelsat, azioni in picchiata dopo l’uscita dell’azionista

Le azioni di Eutelsat, quotate a Parigi, sono scese fino al 16,8% nelle prime contrattazioni di oggi. Hanwha è diventata azionista di OneWeb prima della fusione con Eutelsat. È anche uno dei distributori di OneWeb in Corea del Sud, nell’ambito di un accordo firmato nel 2023 con l’obiettivo di garantire le comunicazioni LEO al governo e di fornire accesso a internet alle aree svantaggiate. La scorsa settimana, il Ministero della Scienza sudcoreano ha concesso le licenze a Starlink ed Eutelsat OneWeb per operare nel Paese, con il lancio previsto dei servizi a breve.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz