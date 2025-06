Grosse novità in tema di difesa spaziale dal lungo bilaterale fra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il presidente della repubblica francese Emmanuel Macron che si è tenuto ieri a Palazzo Chigi. Secondo diverse ricostruzioni di stampa, riportate fra gli altri dal Mattino e da Repubblica, il tema Spazio è stato fra quelli centrali nel lungo confronto fra i due.

Il piano di Macron

Il Mattino scrive che “Sullo Spazio, in particolare, Macron si è presentato a Palazzo Chigi con un piano. L’Italia protagonista assieme a Parigi e Berlino. Obiettivo dell’inquilino dell’Eliseo, creare un’industria di difesa spaziale che possa competere con l’impero di Elon Musk. Con un attacco a tre punte: Italia-Francia-Germania. Meloni, pragmatica, ascolta e annuisce. Di fondo approva un’industria dello Spazio che veda Roma impegnata in prima linea. Ma è una partita lunga, e intanto l’eventuale accordo con Starlink va deciso già nelle prossime settimane”.

In altre parole, il quotidiano suggerisce che l’Italia potrebbe di fatto entrare in una sorta di triplice alleanza per la creazione di un sistema di difesa europeo alternativo a quello di Starlink. In questo contesto, non va dimenticato che il ruolo politico di Elon Musk all’interno dell’amministrazione Trump si è concluso come da programma, con l’imprenditore che a questo punto non ha più voce nell’amministrazione Trump. Basta vedere la recente decisione di Trump, che ha ritirato la nomina di Jared Isaacman (amico e cliente di Musk) a capo della NASA, secondo quanto riportato in un articolo pubblicato da Burgess Everett and Shelby Talcott su Semafor.

Fra Trump e Musk rottura totale

Fra Trump e Musk, intanto, è rottura totale. Il proprietario di Starlink e Tesla critica pesantemente la legge di biancio Usa, all’esame del Congresso: “Disgustosa, manderà in bancarotta l’America”. Un voltafaccia, quello di Musk, che per assurdo richiama gli toni usati da Bernie Sanders, leader dell’ala più progressista dei democratici americani, che peraltro dà ragione a Musk su Twitter.

Musk is right: this bill IS a “disgusting abomination”.



We shouldn’t give $664 billion in tax breaks to the 1%.



We shouldn’t throw 13.7 million people off of Medicaid.



We shouldn’t cut $290 billion from programs to feed the hungry.



Let’s defeat this disgusting abomination. pic.twitter.com/Hg01E9xcB8 — Bernie Sanders (@BernieSanders) June 3, 2025

Come cambia la percezione di Musk?

Un ruolo da “semplice” imprenditore ora per Elon Musk? C’è da dire però che il vento della politica nel Governo è cambiato e oggi in Italia a sostenere apertamente Starlink è rimasto il leader della Lega Matteo Salvini. In generale, si può aspettare anche altri 5 anni per una valida alternativa europea.

L’alternativa Eutelsat e l’ipotesi di joint venuture con Leonardo

Detto questo, anche Repubblica sempre a proposito dell’incontro fra Meloni e Macron aggiunge alcuni dettagli sulla politica spaziale italiana. “…Ma sul tavolo condiviso tra i due Paesi c’è però anche un altro nodo sensibile: la sicurezza dello Spazio. Macron e Meloni ne discutono a lungo. Da mesi, Palazzo Chigi avrebbe avviato contatti anche con la francese Eutelsat per la fornitura di sistemi di comunicazioni satellitari sicuri. Si tratta dell’alternativa europea a Space X di Musk. Ma adesso i due leader vanno oltre e mostrano disponibilità a lavorare insieme per verificare la possibilità di costruire un consorzio satellitare dei big Ue (sul modello di Iris 2), che includa anche la Germania. Potenzialmente, una svolta che piace a Bruxelles…”.

E qui sorgono spontanei alcuni quesiti. L’Italia è quindi pronta a investire in Eutelsat, che è l’unica alternativa possibile a Starlink in assoluto? Eutelsat che sta cercando fondi freschi per 1,5 miliardi.

E questo nuovo consorzio sarebbe alternativo o aggiuntivo a Iris2 con soltanto Francia, Italia e Germania dentro?

Giorgia Meloni vira su Eutelsat? O ancora, l’Italia punterà a mettere in campo i suoi asset spaziali, in particolare Leonardo e Telespazio? Magari in joint venture con Eutelsat?

Vedremo.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz