Tra i servizi Test Before Invest offerti da Lepida, l’IoT per la PA e la popolazione vulnerabile, l'impiego di chatbot, ma anche la privacy e la valorizzazione dei dati.

Nell’ambito del progetto ER2Digit, lo scorso 22 novembre, è stata lanciata la prima serie di avvisi. La risposta è stata straordinaria, con 22 Pubbliche Amministrazioni (PA) che hanno presentato ben 35 candidature per servizi, dimostrando un notevole interesse per l’innovazione digitale.

Tra i servizi Test Before Invest offerti da Lepida, l’IoT per la PA si è distinto come il più richiesto, seguito da Chatbot per la PA.

Una significativa attenzione è stata riservata anche a IoT per la popolazione vulnerabile, evidenziando un crescente interesse nel garantire il benessere delle fasce più fragili della società attraverso il monitoraggio tramite sensori.

Nel panorama dei servizi richiesti rientrano anche quelli legati alla privacy e alla valorizzazione della raccolta dati attraverso apposite dashboard.

Lepida, consapevole dell’importanza della gestione sicura dei dati, offrirà servizi dedicati per garantire la conformità alle normative sulla privacy.

Le dashboard sviluppate consentiranno alle PA di analizzare in modo approfondito i dati raccolti, migliorandone la leggibilità e facilitando scelte consapevoli.

Lepida insieme al coordinatore del progetto, ART-ER, sta valutando le candidature ricevute e si stanno organizzando per avviare le procedure di aggiudicazione che consentiranno di partire quanto prima ad erogare le attività in stretta collaborazione con gli Enti per rispondere in modo efficace ai loro effettivi bisogni.

Questo primo bando rappresenta solo l’inizio di un percorso che vuole portare a una trasformazione significativa nei servizi pubblici e nell’adozione di soluzioni digitali all’avanguardia.