Emergenza alluvione, Lepida istituisce il numero verde 800 024662

Tra gli interventi urgenti richiesti a Lepida a seguito dell’emergenza alluvione vi è anche l’istituzione del numero verde 800 024662. Il numero dedicato ha finalità informative e un’operatività straordinaria di 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20.

Tale operatività è stata resa possibile grazie alla disponibilità volontaria delle risorse di Lepida, anche allocate in Dipartimenti e Divisioni che di norma non seguono questo servizio, che hanno risposto con entusiasmo e grande spirito di collaborazione.

Sono stati 31 gli operatori complessivamente coinvolti nei turni di servizio, che hanno supportato e tuttora supportano i cittadini sulle problematiche più disparate: dalle richieste di soccorso e di sacchi di sabbia per allestire barriere protettive – nelle giornate più critiche quando le piogge e le piene hanno colpito i territori – alle informazioni relative ai primi provvedimenti di ristoro emanati dagli organi governativi.

Le telefonate in ingresso vengono gestite prevalentemente da operatori Lepida e dall’URP regionale a cui vengono automaticamente trasferite nel caso in cui le chiamate in coda superino i 90 secondi di attesa.

Dal punto di vista informativo il servizio si avvale della documentazione fornita e puntualmente aggiornata dalla Protezione Civile. Di seguito i dati più rilevanti del servizio Emergenza: 5.124 le chiamate risposte dal 19 maggio al 20 giugno su 5.873 chiamate ricevute, con una percentuale di evasione delle chiamate pari a 87%.