Diritti Tv: la Serie A anche al cinema e a teatro. Attesa per l’accordo Sky-Dazn

La serie A sbarca nelle sale a patto che si trovino ad almeno 80 chilometri dallo stadio in cui si gioca. Proseguono le trattative per portare anche sul satellite le partite di Dazn.

La Serie A da questa stagione sbarca anche al cinema e a teatro. Le partite saranno trasmesse in diretta nelle sale, a patto che cinema e teatri si trovino ad almeno 80 chilometri dagli stadi dove si gioca il match trasmesso. E con la nuova spinta al sistema legata all’arrivo di Ronaldo alla Juve non è da escludere che il calcio possa dare un po’ di ossigeno anche alla crisi del cinema. La Lega dal canto suo con una nota odierna rileva “la non esattezza di alcuni dati, trapelati da indiscrezioni evidentemente errate, e precisa che i bandi con tutte le indicazioni e le informazioni corrette saranno pubblicati sul proprio sito internet lunedì 23 luglio”.

Ma se le indiscrezioni saranno confermate, saranno contenti Massimo Ferrero e Aurelio De Laurentiis, presidenti di Sampdoria e Napoli, che potranno certamente trovare il modo di monetizzare questo nuovo business collaterale legato al pallone. E’ questa una delle novità dell’offerta dei diritti tv non esclusivi approvati all’unanimità dall’assemblea della Lega, che verrà pubblicata lunedì e comprende anche i diritti radiofonici e quelli per la trasmissione degli highlights che fanno gola a Rai e Mediaset.

Sky-Perform (Dazn) accordo in vista

Nel frattempo, sarebbero a buon punto i negoziati fra Sky e Perform, casa madre di Dazn, per portare le partite del gruppo inglese sul satellite con un abbonamento unico. L’accordo dovrebbe essere ufficializzato lunedì, in occasione della presentazione ufficiale del palinsesto sportivo di Sky, e dovrebbe consentire agli abbonati della pay tv satellitare, che ha i diritti in esclusiva di 266 partite di Serie A, di accedere alle trasmissioni di Dazn, incluse le altre 114 gare del campionato.

Dazn ha già siglato un accordo analogo con Mediaset, per offrire gratis ai clienti di Premium l’accesso alle tre partite domenicali e alla Serie B di cui detiene i diritti esclusivi.

Dazn tratta anche con le telco

Il gruppo inglese, secondo Tuttosport, sta cercando di chiudere anche altre intese simili con le telco. Sono in corso trattative con Tim e Fastweb. Non è escluso che più avanti siano avviati contatti anche con l’operatore low cost Iliad.

Dazn dovrebbe iniziare a trasmettere a fine luglio.

Highlights, le opzioni sul tavolo

Secondo l’Ansa, per le immagini salienti in chiaro, obiettivo di Rai e Mediaset, al momento sono previste tre opzioni, più funzionali alla Domenica Sportiva che a 90′ Minuto.

A quanto filtra, salvo cambiamenti in corsa, è previsto un pacchetto con embargo alle 19 di domenica per gli highlights delle partite del sabato e per quella di domenica alle 12.30; un embargo alle 22.45 per tutte le altre partite della domenica; e infine alle 22.45 di lunedì per le immagini del Monday Night. Un secondo pacchetto prevede l’embargo alle 22 per tutte le partite del sabato e il lunch match domenicale, poi alle 22.45 per le altre gare della domenica, e infine alle 22.45 di lunedì. Un terzo pacchetto prevede un unico embargo alle 22.45 del lunedì per le immagini di tutta la giornata di campionato.