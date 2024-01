Lepida illustra i progetti portati avanti in ambito di welfare digitale per aumentare il benessere degli anziani e promuovere una vita partecipata e attiva. Ecco le principali esigenze e soluzioni individuate.

All’interno del Forum della Non Autosufficienza e dell’autonomia possibile, Lepida ha avuto l’occasione di partecipare anche al convegno “La digitalizzazione a supporto di modelli di cura integrati fra il sanitario e il sociale”.

A fronte dell’invecchiamento della popolazione è necessario trovare nuove modalità per garantire un’assistenza efficace e integrata, che favorisca la non autosufficienza e la vita indipendente, anche tramite l’utilizzo della tecnologia.

A questo proposito si sono esplorate le necessità dei portatori di interesse e le tecnologie che possono favorire l’integrazione socio-sanitaria e il mantenimento dell’autonomia degli anziani al proprio domicilio, ma anche le barriere che ancora ostacolano la digitalizzazione:

la mancanza di una cultura digitale diffusa tra i professionisti;

la complessità organizzativa;

la difficoltà di accesso alla tecnologia e la diffidenza degli anziani verso il digitale.

Lepida ha presentato i progetti che sta portando avanti in ambito welfare digitale per aumentare il benessere degli anziani e promuovere una vita partecipata e attiva:

l’applicazione della tecnologia IoT nelle case degli anziani per monitorare la qualità del loro ambiente di vita; le azioni per il superamento del digital divide tramite protocolli con Associazioni ed Enti del Terzo Settore che organizzano attività e presidiano sportelli di supporto a favore dell’inclusione sociale, aiutando i cittadini più fragili a sviluppare le competenze digitali e ad acquisire la capacità necessaria per sfruttare appieno le opportunità offerte dai servizi digitali.