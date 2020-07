Facilitare l’usabilità della tecnologia tramite la valorizzazione dell’esperienza utente.

E’ questo l’obiettivo di Vetrya On, l’agenzia creativa lanciata oggi dal Gruppo guidato da Luca Tomassini di cui Vetrya detiene una quota del 51%. L’agenzia infatti è stata fondata insieme alle agenzie Fattoria Creativa e Made in Italy Lab, che detengono il restante 49% della quota.

“Con Vetrya On andiamo a rafforzare in maniera complementare la nostra offerta, affiancando alla componente puramente tecnologica, il formidabile valore aggiunto di un’esperienza utente che la renda facilmente fruibile, – ha dichiarato Luca Tomassini, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya – Siamo orgogliosi di accogliere in squadra professionisti con esperienza pluriennale che compongono il team di Vetrya On e che abbiamo avuto già modo di apprezzare nelle attività di supporto alla digital transformation della Hybrid Cloud Computing dedicata alle Grandi imprese”.

Supportata dalla tag-line “Digital to human design”, Vetrya On è già stata messa all’opera nei più recenti progetti realizzati dal gruppo, tra cui quelli legati all’hybrid cloud basato su piattaforma Microsoft Azure.

“Alla creatività aggiungiamo sempre una visione strategica per fornire soluzioni innovative, utili e convincenti per sviluppare il business e comunicare con le persone. Grazie alla passione per il nostro lavoro, riusciamo a costruire relazioni durature con i nostri clienti, puntiamo sempre a fare il meglio per raccontare le loro storie, che diventano inevitabilmente parte della nostra – racconta Carlo Maria Natalicchi, AD e tra i fondatori di Fattoria Creativa.

Tancredi Boco, Presidente del Gruppo T&RB e Made in Italy Lab ha aggiunto: “Il nostro team di specialisti sa sviluppare tutte quelle potenzialità organizzative, produttive e comunicative inespresse presenti nelle aziende Italiane. Siamo diventati un punto di riferimento creativo, tecnologico e strategico per l’industria, la manifattura e il territorio. In Made in Italy Lab c’è spazio per sperimentare, creare, costruire relazioni e per progettare il futuro”