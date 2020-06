Vetrya, aumento di capitale da 2,1 milioni di euro per il Cloud Computing

Il cda di Vetrya ha deliberato una proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, da offrirsi in opzione a tutti i soci di Vetrya ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile, per complessivi massimi Euro 2.100.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, per un prezzo massimo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 5,00 per ciascuna nuova azione, nonché una proposta relativa alle modifiche statutarie che si renderanno necessarie.

Vetrya: 2,1 milioni di euro per il cloud

Il socio di maggioranza Aglaia Holding S.r.l., detentore di n. 3.360.675 azioni rappresentative del 51,05 % del capitale sociale, ha dichiarato la propria intenzione di esercitare integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti sottoscrivendo per intero la porzione di aumento di capitale di sua spettanza.

Tale aumento di capitale è finalizzato a reperire nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell’ambito dell’attività della Società e al perseguimento della relativa strategia di investimento e sviluppo e, specificatamente, per il consolidamento della nuova divisione Cloud Computing, dedicata a tutte le attività dell’hybrid cloud basato sulle tecnologie del partner storico Microsoft.

Il Cloud Computing

Il gruppo Vetrya rafforzerà in tal modo le proprie attività sulle tecnologie di punta del mercato, creando una divisione Cloud Computing a supporto di tutte le organizzazioni che intendano sfruttare appieno le potenzialità del cloud pubblico, sia per quanto concerne le infrastrutture che le applicazioni ed i servizi a valore.

Le aree in cui la divisione andrà ad operare sono quelle dell’hybrid cloud basato su piattaforma Microsoft Azure, con sfruttamento delle potenti caratteristiche relative a big data, predictive analysis, cognitive services, artificial intelligence, così come le componenti di modern workplace che ruotano attorno alla piattaforma Microsoft365, determinanti durante l’emergenza sanitaria per abilitare allo smart-working tutte le organizzazioni.

La nuova divisione opererà in stratta sinergia con il partner di riferimento Microsoft, con cui la Società già collabora da anni per lo sviluppo e l’esercizio delle proprie piattaforme digitali.