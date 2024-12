“A fine anno supereremo per la prima volta il miliardo di ricavi, quando siamo nati quattro anni fa eravamo a 750 milioni. Ci stiamo evolvendo da pura società delle torri ad azienda infrastrutturale ad ampio raggio e restiamo una delle tower company in maggiore espansione”. Così Diego Galli, Direttore Generale di INWIT, nell’intervista di oggi a “L’Economia” del Corriere della Sera, nella quale ripercorre il percorso di crescita della società e gli investimenti previsti nei prossimi mesi dedicati alla realizzazione di nuove torri e coperture DAS (Distributed Antenna System) per location indoor.

“Abbiamo un piano d’investimento da 800 milioni fra infrastrutture digitali outdoor e indoor. Sul primo fronte stiamo proseguendo nei progetti di densificazione e rafforzamento della rete a beneficio degli operatori. Ogni anno realizziamo 900 torri. Qui è importante il Piano Italia 5G del Pnrr per portare il 5G in circa 1.400 aree bianche — 400 piccoli borghi e 250 aree montane — entro il 2026. Il programma vale più di 300 milioni e sinora è in linea con le scadenze. Ora dovremo accelerare ulteriormente e, nonostante le importanti semplificazioni introdotte nei processi autorizzativi, stiamo ancora incontrando difficoltà nell’ottenere i permessi per installare le torri in alcuni Comuni”, ha detto Galli.

“Inoltre, stiamo lavorando sulla copertura di rete di aree chiuse, indoor, dove si concentra l’80% del traffico dati. A Milano abbiamo appena completato l’infrastruttura 5G della nuova metro 4, la blu, la seconda in Europa tutta in 5G. Di recente, poi, abbiamo stretto un accordo con A2A sulle micro-coperture. Installeremo delle piccole celle 5G sopra i pali della luce di A2A che consentiranno di abilitare al meglio la connettività in aree ad alta densità commerciale come i centri cittadini, a completamento delle macro-coperture”, ha aggiunto Galli.

“Con la nostra controllata Smart City Roma stiamo poi realizzando il programma Roma 5G che porterà all’ammodernamento delle coperture per la connettività in 5G all’interno di tutte le metropolitane di Roma, alla copertura di 100 piazze anche in wifi e all’installazione di duemila telecamere e di circa 1.800 sensori lot”, ha aggiunto Galli.

E in merito all’ultima trimestrale pubblicata lo scorso 5 novembre ha concluso: “Il nostro è stato un buon trimestre in linea con i precedenti: abbiamo realizzato più di 200 nuove torri, i ricavi sono cresciuti del 7,6% e i margini del 9%”.

