INWIT – risultati al 30 settembre 2024

Nel terzo trimestre 2024 i ricavi di INWIT sono stati pari a 260,3 milioni di euro, con una crescita del +7,6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2023. L’utile si attesta a 87,0 milioni di euro, in crescita del +2,2% rispetto allo stesso periodo 2023. nei primi nove mesi del 2024 si attesta a 266,0 milioni di euro in crescita del +6,9%.

L’ebitda si attesta a 237,2 milioni di euro, in aumento del +6,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un margine su ricavi al 91,1%.

È quanto comunicato dal Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), riunitosi sotto la presidenza di Oscar Cicchetti, dopo l’esame e l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024.

Il direttore generale di INWIT, Diego Galli, ha commentato: “Anche nel terzo trimestre 2024 si conferma la resilienza di INWIT in un contesto di mercato sfidante, con la crescita dei principali indicatori economico finanziari. Continuiamo ad investire a supporto dei nostri clienti nello sviluppo di infrastrutture digitali e condivise sia outdoor, con la realizzazione di circa 650 torri da inizio anno, sia indoor, con coperture dedicate DAS anche a supporto di progetti smart city quale ‘Roma 5G’, e di infrastrutture strategiche di mobilità come la linea Blu M4 di Milano, tra le prime in Europa interamente in 5G”.

Nei primi nove mesi dell’anno i ricavi si attestano a 772,1 mln di euro (+8,3%) mentre l’ebitda si è attestato a 705,8 mln (+8,1%). L’utile netto è pari a 266 mln (+6,9%).

Gli investimenti in infrastrutture a supporto degli operatori sono pari a 64,6 milioni di euro, in crescita del +6,8% rispetto ai 60,5 milioni del trimestre precedente (-15,6% rispetto al terzo trimestre 2023). Nei primi nove mesi del 2024 gli investimenti industriali sono pari a 216,8 milioni di euro, in crescita del +12% rispetto allo stesso periodo 2023, concentrati su nuove torri, acquisizione terreni e ampliamento delle coperture dedicate indoor.

La crescita dei ricavi consolidati nel terzo trimestre del 2024 si è attestata a +7,6% rispetto all’anno precedente, grazie alle nuove ospitalità con tutti i principali clienti, allo sviluppo delle coperture indoor e dei nuovi servizi e all’impatto positivo dell’inflazione.

Continua, quindi, la crescita organica dei ricavi di INWIT che, unitamente al continuo efficientamento dei costi di locazione, ha portato ad un’espansione del margine EBITDA di 1,0 pp rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, per un rapporto sui ricavi in crescita dal 72,4% del secondo trimestre al 72,8% del terzo trimestre 2024 (71,8% nel terzo trimestre 2023).

I risultati industriali evidenziano un elevato numero di ospitalità e il continuo sviluppo dei siti realizzati e del tenancy ratio, che si conferma tra i più alti nel settore.

