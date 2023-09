Giampiero Gramaglia

A una settimana dalla sua conclusione Giampiero Gramaglia trae un bilancio della 78esima Assemblea Generale: “L’Onu sciorina la sua impotenza[1]” dichiara l’ex direttore dell’Ansa. “è fumo negli occhi – scrive Gramaglia – lasciare credere che possano uscirne progressi sui grandi mali dell’Umanità, l’insicurezza, la povertà, le diseguaglianze, le migrazioni, il cambiamento climatico: l’Assemblea non è stata un’occasione di negoziato, ma una successione di discorsi, incontri d’area, colloqui bilaterali; una serie di testimonianze, di dichiarazioni di principio, impegni e promesse, spesso contraddittorie l’una con l’altra. Quest’anno, poi, – aggiunge Gramaglia – le assenze sono prevalse sulle presenze: dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, l’organo che all’Onu decide – i voti dell’Assemblea non sono vincolanti -, era presente un solo leader, il presidente statunitense Joe Biden. Non ci sono stati né Putin, colpito da un ordine di cattura per crimini di guerra della Corte penale internazionale, né Xi; e neppure Macron e Sunak. Era presente, invece, all’esordio dal podio, il presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj, che nel 2022 intervenne virtualmente. L’Italia era presente con la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani”.

Una settimana fa si chiudeva, al Palazzo di Vetro dell’Onu a New York, l’Assemblea generale delle Nazioni unite[2], 78° edizione di un solenne – e sterile – rito annuale che ha riunito leader di quasi tutti i Paesi del Mondo. Ma è fumo negli occhi lasciare credere che possano uscirne progressi sui grandi mali dell’Umanità, l’insicurezza, la povertà, le diseguaglianze, le migrazioni, il cambiamento climatico: l’Assemblea non è stata un’occasione di negoziato, ma una successione di discorsi, incontri d’area, colloqui bilaterali; una serie di testimonianze, di dichiarazioni di principio, impegni e promesse, spesso contraddittorie l’una con l’altra. Quest’anno, poi, le assenze sono prevalse sulle presenze: dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, l’organo che all’Onu decide – i voti dell’Assemblea non sono vincolanti -, era presente un solo leader, il presidente statunitense Joe Biden. Non ci sono stati né Putin, colpito da un ordine di cattura per crimini di guerra della Corte penale internazionale, né Xi; e neppure Macron e Sunak. Era presente, invece, all’esordio dal podio, il presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj, che nel 2022 intervenne virtualmente. L’Italia era presente con la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Meloni a Onu: migranti, lotta globale ai trafficanti; su riforma cacofonia proposte

Nel suo intervento, mercoledì 13 settembre nel pomeriggio – la notte, in Italia -, Meloni prende spunto dalla “difesa della Patria oltre l’inimmaginabile” dell’Ucraina per “respingere l’utopia di un Mondo senza nazioni e identità”. Sui migranti, chiede all’Onu di “non voltarsi dall’altra parte”, ma di condurre “una lotta globale senza ipocrisie ai trafficanti”. Sull’Africa vuole “invertire la rotta” di quello che denuncia come “approccio predatorio” e dice che l’Italia “darà il buon esempio con il Piano Mattei” – ne parla anche con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres -.

Il presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva, che, come vuole la tradizione, parla per primo e che s’è ritagliato un ruolo da protagonista sulla scena internazionale nelle ultime settimane, avverte che, senza dialogo, la guerra in Ucraina non troverà “soluzione duratura”. Lula vuole “contribuire” a risolvere le sfide globali e insiste sull’inadeguatezza dell’architettura della governance mondiale: le proposte di riforma sono una cacofonia; molti, anche Meloni, parlano di Consiglio di Sicurezza “più equo ed efficace”, ma le idee sono diverse e un accordo lontano.

Ucraina: Biden e Zelens’kyj, discorsi in sintonia, incontro alla Casa Bianca

Biden, che racconta i passi fatti dalla sua Amministrazione per affrontare “le sfide più gravi”, invita a non smettere di sostenere l’Ucraina:

“La Russia – dice – pensa che il mondo si stancherà e lascerà che brutalizzi l’Ucraina senza conseguenze. Ma vi chiedo: se abbandoniamo i principi fondamentali della Carta dell’Onu per placare un aggressore, quale Stato membro potrà sentirsi sicuro e protetto? Se permettiamo che l’Ucraina sia spartita, l’indipendenza di quale Nazione sarà garantita?”. Biden aggiunge: “Noi e Kiev vogliamo la pace, è la Russia a sbarrarle il cammino”.

Al presidente democratico, candidato alla propria successione a Usa 2024, la retorica pro-Ucraina vale in aula applausi e consensi: ma il discorso, oltre che al Mondo, è rivolto a Washington, perché la crescente tentazione isolazionista dei repubblicani mette a repentaglio la fermezza e la generosità del sostegno americano. Biden si vanta d’avere ripristinato la leadership degli Stati Uniti d’America compromessa da Donald Trump.

Zelens’kyj, presente a Washington giovedì 21 settembre, alla Casa Bianca e al Pentagono, lancia un duro ‘j’accuse’ contro la Russia e avverte che Mosca sta usando come armi “il cibo, l’energia e persino i bambini” e che quando accaduto all’Ucraina può accadere ad altri Paesi, se dovesse ora venire meno il sostegno alla lotta contro l’invasione.

Fra calorosi applausi, il presidente ucraino dice che la controffensiva ucraina

“sta avendo successo, soprattutto nell’Est nelle ultime due settimane. Andiamo avanti lentamente, ma andiamo avanti”:

indicazioni cautamente confermate dalle intelligence occidentali, finora scettiche.

Poi, un annuncio a sorpresa: l’Ucraina sta preparando “un vertice mondiale della pace” cui invitare tutti i leader mondiali contrari all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia:

“A Hiroshima, Copenaghen e Gedda, ci sono state importanti discussioni sull’attuazione di un piano di pace… Noi stiamo preparando un vertice mondiale… Invito tutti coloro che non tollerano aggressioni a lavorare insieme per questo vertice”.

Il progetto è suggestivo, ma ancora vago e in fondo incoerente: la pace si fa coi nemici; fra gli amici c’è già. Chi continua a tessere la tela del negoziato è Papa Francesco, che torna a sollevare l’allarme sul

“Mondo nella morsa di una terza guerra mondiale combattuta poco alla volta e, nel tragico caso del conflitto in Ucraina, non senza la minaccia di ricorrere alle armi nucleari”.

Zelens’kyj prosegue il ‘j’accuse’ inscenato martedì 19 settembre in Assemblea generale partecipando, l’indomani, ai lavori del Consiglio di Sicurezza: chiede che la Russia sia privata del diritto di veto ed afferma che l’Onu non può frenare i conflitti con le regole attuali. Il presidente ucraino illustra il suo piano in dieci punti per superare la guerra, ma né la sua riforma dell’Onu né la sua pace paiono realisti. Zelens’kyj, in un’intervista alla Cnn, chiama in causa il candidato alla nomination repubblicana Donald Trump e lo sprona a svelare il piano che spesso evoca per fare finire il conflitto “in 24 ore”.

Intrecci diplomatici e retroscena dal fronte

Gli intrecci diplomatici proseguono, anche lontano dal Palazzo di Vetro. Si è appreso che a ottobre Putin sarà a Pechino per consultazioni con Xi, che è stato a Mosca in marzo. In Cina è appena stato l’inviato di Papa Francesco, il cardinale Matteo Zuppi, cercando sostegno al tentativo di indurre Mosca al dialogo con Kiev (e viceversa).

Al fronte, la guerra conosce sviluppi di speranza (ma anche d’angoscia) e rivela lati oscuri. Martedì 19 settembre, una nave che trasporta grano ha lasciato il porto ucraino di Chornomorsk sul Mar Nero: non era più successo, dopo la sospensione della ‘pace del grano’ decisa da Mosca il 17 luglio. Il viaggio del cargo è periglioso; si svolge lungo un “corridoio umanitario” nel Mar Nero disegnato dall’Ucraina, ma non garantito dalla Russia.

E, intanto, un’inchiesta del New York Times corrobora l’ipotesi che il missile caduto il 6 settembre sul mercato di Kostiantynivka, nella regione del Donetsk, che causò almeno 16 morti, non sia stato lanciato dai russi – com’era stato detto -, ma sia stato un errore dell’esercito ucraino. Il giornale lo scrive avendo potuto i suoi inviati esaminare

“frammenti di missili, immagini satellitari, resoconti di testimoni e post sui social media”.

La notte precedente – raccontano i reporter del New York Times – le forze russe avevano bombardato la località dove infuriava una battaglia con attacchi incrociati. Il quotidiano sottolinea che le autorità ucraine impedirono ai giornalisti di “accedere all’area dell’impatto nelle fasi immediatamente successive all’attacco”; ma i suoi inviati sono riusciti a recarsi nell’area e a raccogliere resti dell’ordigno.

[1] Scritto per The Watcher Post il 21 settembre 2023. Cf. https://www.giampierogramaglia.eu/2023/09/22/onu-sciorina-sua-impotenza/.

[2] Vedine il programma in italiano: https://unric.org/it/78a-assemblea-generale-nazioni-unite/.