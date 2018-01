Data economy e industria 4.0, i 12 articoli più letti del 2017

Qui di seguito proponiamo la lista dei contenuti più visualizzati relativi a due temi chiave per il futuro dell’Italia e dell’Unione europea: l’economia data-driven e la smart industry (o industry 4.0). La digitalizzazione delle industrie e delle imprese sta cambiando il modo di produrre e di generare ricchezza. Al centro sempre i dati, la loro tutela e il modo migliore per trasformarli in informazioni utili a sviluppare nuovi servizi al cittadino.

Ecco i 12 articoli dedicati a data economy e industria 4.0 tra i più apprezzati dell’anno dai nostri lettori:

Pacchetto Ue sulla cybersecurity, ecco la nuova agenzia a difesa di reti e data economy

Stato dell’Unione 2017: la cyber sicurezza per difendere i dati personali e la data economy europea. La Commissione propone un nuovo pacchetto per la cuybersicurezza in tutti gli Stati membri.

Data economy, nel 2020 varrà 643 miliardi in Europa. Il ruolo delle città nella catena del valore dei dati

Andrus Ansip: “I dati devono essere usati se vogliamo che la nostra economia dei dati produca crescita e occupazione”. C’è la possibilità di dar lavoro a quasi 8 milioni di persone.

Data economy, in Europa vale 300 miliardi di euro. Dà lavoro a 6 milioni di persone

L’economia dei dati genera nell’UE più di 6 milioni di occupati e vede attive oltre 255 mila imprese. Nel 2020 varrà il 4% del PIL dell’Unione, ma restano ancora scoperte 450 mila posizioni lavorative.

GDPR, in Europa spesa in storage e sicurezza a 7 miliardi nel 2019

Il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati (GDPR) spinge le imprese e la Pubblica Amministrazione a spendere in infrastrutture e servizi. Già alla fine di quest’anno gli investimenti in storage e sicurezza dovrebbero raggiungere i 4,5 miliardi secondo IDC.

Industria 4.0, ecco perché il piano non funzionerà: solo incentivi all’acquisto e per giunta discriminanti

Senza una politica industriale ed una comprensione dei temi dell’innovazione che non sia di facciata, il Piano Industria 4.0 rischia di trasformarsi in una festa solo per i venditori di macchinari. Addirittura chi fa outsourcing viene escluso dagli incentivi, che finiscono per avvantaggiare solo i grandi player.

Industria 4.0, ecco perché il piano non funzionerà: solo incentivi all’acquisto e per giunta discriminanti

Senza una politica industriale ed una comprensione dei temi dell’innovazione che non sia di facciata, il Piano Industria 4.0 rischia di trasformarsi in una festa solo per i venditori di macchinari. Addirittura chi fa outsourcing viene escluso dagli incentivi, che finiscono per avvantaggiare solo i grandi player.

Industria 4.0, quanto lavoro crea? Le 27 professioni ‘vincenti’ e le 24 ‘perdenti’

Il bilancio dell’impatto sul mercato del lavoro della 4^ rivoluzione industriale tracciato dal presidente Istat: ‘Tra i lavori vincenti gli addetti agli affari generali, gli analisti e progettisti di software, specialisti del marketing. In Italia gli occupati nel settore ICT più 12% negli ultimi 5 anni, ma poche competenze digitali’.

Industria 4.0: online la guida del Mise per gli incentivi alle imprese

Il Ministero dello sviluppo pubblica in rete la guida per sfruttare al meglio misure ed incentivi per promuovere e diffondere il Piano nazionale per l’industria 4.0. Il Ministro Calenda: “Il successo del Piano dipenderà dall’ampiezza con cui ogni imprenditore utilizzerà tali misure”.

Industria 4.0, il 28% delle imprese italiane investe in industrial internet, big data e cloud

Nuova indagine sull’automazione industriale, con focus sulle imprese manifatturiere del nostro Paese, sulle dimensioni del fenomeno e le policy. Crescono gli investimenti in macchinari, elettronica, big data, cloud e industrial internet. Ma soprattutto cresce la spesa in formazione.

‘IA, Blockchain e Industria 4.0 sono il futuro’. Videointervista a Luca Tomassini (Vetrya)

Il presidente e l’ad di Vetrya, Luca Tomassini, è stato ospite del panel ‘Concentrati o connessi? L’attenzione ai tempi dei social media’ che si è tenuto durante la social media week di Roma: ‘IA, Blockchain e Industria 4.0 sono la nuova frontiera tecnologica’.

Manovra. Industria 4.0, 18App e web tax, cosa c’è (e cosa non c’è) nel testo

Da domani il Ddl Bilancio 2018 approda al Senato. Nel testo base un credito d’imposta del 40% del costo aziendale del personale per la formazione tecnologica e potrebbe essere confermato il bonus cultura per i 18enni. Esclusa la web tax, ma potrebbe fare il suo ingresso con un emendamento. Francesco Boccia (PD): ‘Una battaglia di equità’.

Industria 4.0, Mise lancia il nuovo Network nazionale per le imprese

Presentata oggi al Ministero dello Sviluppo la nuova piattaforma per la promozione delle imprese dell’industry 4.0 sul territorio nazionale: 77 Punti d’Impresa Digitale, 85 innovation hub e una rete di competence center.