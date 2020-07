Dailyletter n. 3944 del 31 luglio 2020

Telecoms Rete Tlc. Il modello Openreach in Italia? Non funzionerebbe, ecco perché di Martin Lutero Gli operatori britannici, che sono anche clienti di Openreach, continuano a lamentare di non avere parità di condizioni con BT, di cui Openreach gestisce la rete, in base ad un accordo di separazione funzionale della infrastruttura di rete. Le ragioni? Alcuni prodotti, come l’accesso la fibra spenta,…

Telecoms Reti 5G, causa Covid ritardi fino a 18 mesi in Europa. In Cina superate le 410 mila stazioni radio di Flavio Fabbri L’impatto della pandemia di Coronavirus sulla nostra economia è ancora lungo da vivere e in alcuni casi di difficile valutazione. Per le reti 5G in Europa si prospettano ritardi nella realizzazione delle infrastrutture tra 15 e 18 mesi secondo nuove stime PwC Strategy. 5G e reti, lo scenario…

Telecoms Il sindaco di Vicenza revoca l’ordinanza anti 5G di Piero Boccellato Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha revocato l’ordinanza, firmata il maggio scorso, che stabiliva la sospensione della sperimentazione o attivazione di impianti 5G all’interno del proprio comune. “Dopo il decreto Semplificazioni che impedisce alle amministrazioni locali di vietare gli impianti…

Internet Poste italiane, conti oltre le attese. Consegne pacchi record nel secondo trimestre di Paolo Anastasio Poste italiane si muove in rialzo a piazza Affari dopo la pubblicazione di conti oltre le attese del mercato. In mattinata il titolo ha guadagnato oltre il 3% a 7,85 euro. A spingere il titolo conti semestrali superiori alle attese e la conferma dei target annuali, a fronte del record di pacchi consegnati…

Telecoms Inwit, con le torri di Vodafone ricavi +46,7% nel primo semestre di Paolo Anastasio Inwit ha chiuso il primo semestre 2020 con ricavi a 287,4 milioni di euro, in crescita del 46,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. L’Ebitda ha registrato un incremento del 51,1% a 259,6 milioni e l’utile netto del 3,5% a 71,7 milioni. Lo comunica la società, sottolineando che per il solo secondo…

Internet Batterie e mobilità elettrica, 350 milioni di euro per la prima gigafactory dell’Ue di Flavio Fabbri L’impianto è in fase di costruzione nel Nord della Svezia, sarà alimentato da energia 100% pulita, ottenuta da fonti rinnovabili, e tirato su con materiali reperiti tutti sul territorio, sia per la realizzazione della centrale, sia delle batterie che qui saranno prodotte. L’obiettivo è infatti fornire…

Media MFE, tutto da rifare per Mediaset. A buon fine il ‘sabotaggio’ di Vivendi di Paolo Anastasio Il sabotaggio da parte di Vincent Bollorè al progetto di un grande broadcaster paneuropeo, battezzato Media For Europe (MFE) e fortemente voluto da Mediaset, va a buon fine. Vince Vivendi con la sua tattica dilatoria e ostruzionistica, che ha fruttato la pronuncia favorevole del Tribunale di Madrid….

Internet SPID Lepida ID, crescono del +160% le identità digitali rilasciate di Flavio Fabbri Nel primo semestre del 2020, le identità digitali sono cresciute del 50% rispetto a fine 2019, arrivando a superare a luglio i 9 milioni di utenti attivi sul territorio nazionale, secondo dati dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID). Identità digitali italiane La crescita delle identità digitali,…

Smart City Ecobonus, altri 50 milioni sul piatto. Prenotazioni al via dal 1° agosto di Flavio Fabbri Domani 1° agosto 2020 partiranno i contributi per l’ecobonus e sarà possibile prenotare gli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici a basse emissioni inquinanti direttamente sul sito dedicato ecobonus.mise.gov.it. In tutto il Governo, tramite il decreto Rilancio, ha messo a disposizione dei…

Internet La Rai si apre al ‘sociale’: creata una nuova Direzione ad hoc di Angelo Zaccone Teodosi La Rai si apre finalmente al “sociale”, ovvero alla società civile, al volontariato, al terzo settore, alle tante belle realtà del nostro sistema socio-culturale?! Sarebbe veramente ora, perché, da anni, si teorizza un ruolo della Rai come promotore, stimolo, amplificatore di un sistema ricco di…

Internet L’Australia si schiera con gli editori. ‘Google e Facebook pagheranno le news’ di Piero Boccellato Facebook e Google dovranno pagare i media tradizionali per pubblicare i loro contenuti. La Commissione australiana per la concorrenza e i consumatori (ACCC) ha pubblicato la versione preliminare del nuovo codice di condotta dei media, annunciato in queste ore dal tesoriere Josh Frydenberg. La…

Internet Inquinamento peggio del Covid-19, ogni abitante del pianeta vive in media due anni di meno di Flavio Fabbri Secondo gli studiosi dell’Università di Chicago, l’inquinamento è responsabile di un abbassamento delle aspettative di vita media, di ogni abitante della Terra, di almeno due anni. E’ questo il dato eclatante emerso dall’aggiornamento dell’Air quality life index. Inquinamento e conseguenze I…

Telecoms Come vedremo la Serie A i prossimi anni? di Edoardo Stigliani SosTariffe.it La Juventus ha appena conquistato il suo nono titolo nazionale consecutivo, ma non è certo stato un campionato di calcio come gli altri. La pandemia ha obbligato prima a mesi di stop assoluto e poi a un’inedita compressione degli impegni, con le squadre impegnate nel torneo obbligate a giocare ogni…

Internet Neosperience leader nella customer psychographics secondo Gartner di Piero Boccellato Un altro importante traguardo per Neosperience, azienda italiana quotata sul mercato AIM Italia, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience. L’azienda guidata da Dario Melpignano è stata inclusa da Gartner, il più rilevante analista tecnologico al mondo, nel report…

Telecoms Jelly 2 in arrivo, lo smartphone 4G Android 10 più piccolo al mondo di Silvio Spina SosTariffe.it Con la diffusione e l’evoluzione degli smartphone abbiamo assistito anche ad un cambio di form factor, con un graduale aumento delle dimensioni dei telefoni stessi: quello che oggi ci appare un dispositivo compatto (5 pollici circa) fino a qualche anno fa era considerato enorme, mentre oggi è quasi…

Energia Condizionatori e bollette luce: i migliori modelli per risparmiare di Davide Raia SosTariffe.it Durante i mesi estivi si registra, come da tradizione, un incremento dei consumi di energia elettrica. A incidere in misura determinate su tale incremento è l’utilizzo del condizionatore, un elettrodomestico indispensabile per contrastare le giornate di caldo intenso. In molte case vengono installati…

Mappamondo Voucher Banda ultralarga, avviata consultazione pubblica di Redazione Key4biz Su incarico del Mise è stato pubblicato sul sito di Infratel nella sezione dedicata alle Consultazioni, l’avviso di consultazione pubblica, ai sensi del paragrafo 64 e 78, lettera b) degli Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo…

Mappamondo Pmi culturali e creative, contributi Regione Lazio fino a 30 mila euro di Redazione Key4biz La Regione Lazio si conferma in prima linea nel rilancio delle attività culturali e creative del territorio. È stato pubblicato l’Avviso pubblico “Startup Culturali e Creative 2020” per il sostegno all’avvio dell’attività imprenditoriale delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del Lazio che operano…

Mappamondo Fastweb, ad agosto offerti 50 Giga di traffico gratis di Redazione Key4biz Fastweb dà il via a un’estate piena di Giga. Per tutto il mese di agosto Fastweb offrirà infatti a quasi un milione di clienti con attiva un’offerta sia fissa che mobile 50 Giga di traffico dati da utilizzare gratuitamente in tutta Italia, a partire dal 1° e fino al 31 agosto in aggiunta al plafond…

Bibliotech Influencermania di Redazione Key4biz L’influencer marketing è ormai sulla bocca di tutti in tv, sui social, sui quotidiani: ma dove nasce questa professione e chi l’ha inventata? Chiara Ferragni? L’idea di utilizzare la credibilità di qualcun altro per aumentare la consapevolezza o la sperimentazione di prodotti e servizi risale al 1760…