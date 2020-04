Dailyletter n. 3868 dell’8 aprile 2020

Internet Data tracing, Pisano: “L’app sarà volontaria con garanzia dell’anonimato e gestione pubblica” (Ma non si sa ancora chi gestirà i dati) di Luigi Garofalo La task force nelle prossime ore individuerà l’app “migliore” per il data tracing su 319 progetti proposti. L’ha annunciato la ministra dell’Innovazione Paola Pisano durante l’audizione alla Commissione Tlc della Camera, dove però ha spiegato che “non è stato ancora individuato il soggetto o soggetti…

Internet Data tracking, le condizioni di Soro: “App volontaria, con Bluetooth, no a database e l’identificazione solo in caso di positività” di Luigi Garofalo Un’app da installare su base volontaria e con spirito di solidarietà dei cittadini, che attraverso la tecnologia Bluetooth, sia in grado di tenere traccia degli spostamenti con la pseudonimizzazione dei dati, conservati solo nello smartphone di chi l’ha attivata, e solo in caso di positività…

Telecoms Perché il 5G non ha alcun legame con il Coronavirus di Luigi Garofalo e Paolo Anastasio No, il 5G non diffonde il Coronavirus. Con questo articolo smontiamo le fake news, secondo cui “il 5G danneggia il sistema immunitario”, e “il Covid-19 si sta diffondendo attraverso le onde radio della tecnologia mobile di quinta generazione” Il nostro fact checking sulla correlazione…

Internet Covid-19, l’Ue lancia le raccomandazioni per l’uso delle app e raccolta dati di Piero Boccellato L’Europa detta le regole per lo sviluppo delle app di tracciamento che ogni Paese europeo sta sviluppando per contrastare la pandemia di Coronavirus. Ue: uso comune per app e dati mobili La Commissione europea ha ribadito, in una raccomandazione che ha inviato oggi ai governi dei Ventisette,…

Telecoms 5G, Aldo Bisio (Vodafone Italia) ‘Semplificare iter per nuovi siti e antenne’ di Paolo Anastasio Una maggior “attenzione alla semplificazione” dell’iter autorizzativo di nuovi siti e antenne 5G. La auspica di fronte alla Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera l’amministratore delegato Aldo Bisio, oggi in audizione sull’uso delle nuove tecnologie e della rete per contrastare l’emergenza…

Internet Spid centrale nell’emergenza Coronavirus, +15% di identità digitali dal 1° gennaio a oggi di Flavio Fabbri Il Governo Conte aveva puntato con decisione sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, a partire dalle identità dei cittadini. A settembre 2019, di fronte al Parlamento, in occasione della dichiarazione programmatica dell’esecutivo, il Premier ha più volte ribadito l’intenzione di dotare…

Internet App e tracciamento, Tomassini (Vetrya): ‘Bisogna partire presto, nostra soluzione pronta in 7 giorni’ di Piero Boccellato “Non appena il Governo avrà scelto la migliore soluzione digitale per monitorare e contenere il contagio da coronavirus SARS-CoV-2, bisognerà partire immediatamente per dare subito un aiuto ai cittadini italiani”. E’ quanto dichiarato oggi da Luca Tomassini, Presidente e Amministratore Delegato…

Telecoms Vodafone Uk al Governo, cancellare l’asta 5G e assegnare frequenze al prezzo di riserva di Paolo Anastasio Una volta rassicurato il mercato sul fatto che le sue reti riescono a rispondere a tutte le sfide della pandemia, Vodafone Uk ha colto l’occasione per chiedere senza tanti giri di parole al governo di Londra di cancellare la prossima asta per le frequenze 5G e di assegnare agli operatori lo spettro…

Smart City IA per smart city, mercato globale da 5 miliardi di dollari nel 2025. L’uso nell’emergenza Coronavirus di Flavio Fabbri Qualità della vita, sicurezza, connettività, economia digitale, robotica, internet of things, smart home, efficienza energetica ed idrica, mobilità connessa e autonoma, sono solo alcuni dei settori che stanno emergendo con sempre maggiore forza dal panorama smart city. Tutte aree di applicazioni…

Internet Lepida in campo con il digitale al fianco di Enti, cittadini e imprese nell’emergenza Coronavirus di Flavio Fabbri L’Emilia Romagna è stata una delle regioni d’Italia che più è stata colpita dall’epidemia di Covid-19. Secondo gli ultimi dati aggiornati dalla Protezione Civile, ci sono oltre 13 mila i cittadini positivi al virus, quasi 9 mila le persone in isolamento a casa, 366 quelle ricoverate in terapia intensiva,…

Internet Il marketplace di Facebook sotto inchiesta da parte dell’Europa di Piero Boccellato La Commissione Ue, nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19, ha avviato un’indagine preliminare per valutare il potenziale abuso di posizione dominante del marketplace di Facebook. La notizia, rivelata inizialmente dal Financial Times, riposiziona di nuovo il social network di Mark Zuckerberg…

Internet Streaming online, che impatto ha avuto Disney+ in Italia? L’analisi social di Supernova Data Premessa La fruizione dei contenuti audio/video, negli anni, ha subito una rapida evoluzione: dapprima solo al cinema e davanti alla TV; successivamente attraverso la modalità analogica con audio e videocassette e, ancora dopo, con supporti digitali CD/DVD. La tecnologia ci ha consentito, poi,…

Internet Perché usare Linkedin di fronte all’emergenza sanitaria di Andrea Boscaro – The Vortex Non ho mai pensato che, al contrario di altri social media com Facebook, Instagram e Tik Tok, post e articoli scritti su Linkedin debbano essere – per rispettare il contesto professionale a cui debbono adeguarsi – noiosi o, peggio, privi di un tocco personale. In particolare in questi giorni, la…

Internet Equity crowdfunding e turismo: un segnale positivo nell’oscurità dell’emergenza di Fabio Allegreni Il settore turistico è certamente uno dei più colpiti dall’emergenza Covid-19. Ma molti operatori si stanno attrezzando per affrontare al meglio la ripresa. Tra questi, possiamo annoverare Nausdream, una startup sarda specializzata nel selezionare esperienze turistiche di qualità in località europee…

Internet In Giappone i robot sostituiscono gli studenti in quarantena e ritirano il diploma di Paolo Anastasio Hanno partecipato alla cerimonia da casa, ma era come se fossero lì in prima persona, attraverso uno schermo dell’iPad montato al posto del volto su dei robot che hanno ritirato il famoso pezzo di carta al posto loro. E’ successo in Giappone ad un gruppo di studenti della Business Breakthrough University…

Internet Covid-19, fondo strategico della Regione Liguria per i commercianti ambulanti di Sercam Advisory La Regione Liguria ha approvato un Avviso destinato all’attivazione di un fondo rotativo per la concessione di agevolazioni nella forma di prestiti rimborsabili a fronte di piani di intervento a sostegno del capitale circolante a favore di MPMI esercenti commercio ambulante a fronte di “Interventi volti…

Games Sony presenta DualSense, il controller di PlayStation 5 di Redazione Eurogamer.it Sony ha presentato ufficialmente DualSense, il controller wireless di nuova generazione per PlayStation 5, svelandone alcuni dettagli. Secondo PlayStation blog, il design di DualSense è già finalizzato e il controller è in fase di distribuzione agli sviluppatori. L’obiettivo, dichiara Sony, è di…

Mappamondo Vodafone estende iniziative per aziende e clienti e lancia #iorestoacasa di Redazione Key4biz In seguito al protrarsi della crisi sanitaria, Vodafone ha deciso di prolungare la validità delle iniziative rivolte ai clienti e alle imprese lanciate durante l’emergenza Covid-19. Un modo per continuare a sostenere i propri clienti consentendo loro di comunicare con i propri cari, lavorare da remoto…

Mappamondo Covid-19: Zanella (FI): ‘D’accordo con il Garante Privacy, priorità tutela dati dei cittadini’ di Redazione Key4biz “Il Garante della Privacy, Antonello Soro, con un intervento molto puntuale durante l’audizione in Commissione Telecomunicazioni, oggi ha confermato l’urgenza di tutti i warning e gli aspetti più delicati che avevamo sottolineato più volte rispetto allo sviluppo di una app per il tracciamento digitale…

Mappamondo Sky Cinema, lunedì 13 aprile la prima tv di “L’Immortale”, di e con Marco D’Amore di Redazione Key4biz Con l’arrivo del periodo pasquale, Sky Cinema propone per tutta la settimana una programmazione speciale con tanti film in prima tv, i film d’animazione targati DreamWorks e 4 giorni con i grandi classici di Alberto Sordi. Una programmazione da vedere e rivedere anche on demand e in streaming…