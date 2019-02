Dailyletter n. 3595 del 13 febbraio 2019

Cybersecurity Trenta: ‘Stato e aziende private uniti contro la guerra cibernetica’ di Luigi Garofalo Un vero e proprio appello del ministro della Difesa alle aziende private specializzate in cybersecurity per combattere insieme allo Stato la nuova guerra in atto, quella cibernetica. “Lo Stato”, ha detto Elisabetta Trenta, “è un attore fondamentale per la sicurezza, anche in quella cibernetica, ma non…