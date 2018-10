Dailyletter n. 3523 del 5 ottobre 2018

Con la legge di Bilancio 2019 il Governo vuole sia ridurre la povertà, la disoccupazione e rilanciare l’economia in Italia sia “trasformare il Paese in una Smart Nation, con un ruolo trainante del settore pubblico”.

Il Garante Europeo della Privacy, fino a qualche anno fa, non era certo una di quelle posizioni apicali per cui gli apparati diplomatici si sarebbero combattuti. Lo è diventata grazie alla gestione di Giovanni Buttarelli, un giurista italiano che ha accumulato 4 lustri di esperienze nei gangli di controllo…

Chip grandi quanto una punta di matita inseriti nei server di 30 aziende americane hi-tech (di cui spiccano Amazon e Apple) posizionati in maniera da tale da non essere visti e scoperti da nessuno e con l’obiettivo di raccogliere più informazioni possibili.

Alle famiglie che dovranno rispondere al questionario per il censimento permanente dell’Istat con il sistema del “porta a porta” dovrà essere garantita una modalità alternativa di raccolta dei dati meno invasiva dell’intervista faccia a faccia. Lo scrive il Garante Privacy in una nota odierna, dopo il…

Vincono Vodafone e TIM, ma anche Iliad fa capire le sue intenzioni di più agguerrito tra i newcomer. Si è conclusa la prima asta per l’assegnazione delle frequenze del 5G, in particolare per la desideratissima banda 3700 MHz: gran parte degli sforzi si è concentrata qui, tanto che su 6,55 miliardi di…

“Con l’utilizzo della tecnologia blockchain l’amministrazione, in particolare il Miur, entra ufficialmente nel 21esimo secolo, rendendo la vita dei cittadini, in questo caso dei rifugiati e degli studenti, molto più semplice”. Così il Vice Ministro Lorenzo Fioramonti ha annunciato, in una conferenza…

Più che raddoppiate in un anno le minacce informatiche bloccate da Rete Sicura, il servizio anti virus e anti malware di Vodafone che, grazie alla funzione “Navigazione Protetta”, consente ai clienti di navigare in maniera sicura sul web, sia da mobile, sia da rete fissa, evitando possibili attacchi…

Se – come ancora si ripete con abusata retorica – è Roma “la capitale del cinema” (almeno come quantità di imprese di produzione), è altrettanto vero che ormai la situazione della fruizione di cinema nella Capitale mostra dinamiche inquietanti: mese dopo mese, si diffonde la desertificazione di…