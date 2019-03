Cosa succede alla Fed?

A volte un analista deve ammettere di non sapere: la Fed sceglie di virare di 180 gradi la propria politica monetaria nel giro di tre mesi e Powell sembra pronto ad intervenire: cosa è cambiato?

Al netto di un rallentamento economico evidente, c’è qualcosa che non vediamo se i toni in sede di press conference appaiono eccessivamente preoccupati.

Difficile quindi comprendere su quali aspetti dello scenario macro la Fed si stia concentrando: certamente il livello del debito privato negli USA è sui massimi storici e necessita di una gestione quasi sartoriale, specie se si va in rallentamento economico. I mercati festeggiano, per ora.

Oggi l’UE decide su Brexit: La May chiede il rinvio al 30 Maggio ma l’UE pretende che prima venga approvato il deal dal parlamento britannico. Insomma, poche idee ma ben confuse. Scenario in costante aggiornamento.

Square sta assumendo 3-4 ingegneri crittografici e un designer per lavorare a tempo pieno su open source, ecosistema Bitcoin e Crypto. Lavorerai dove vuoi e riferirai direttamente a me e possiamo anche pagarti in Bitcoin!

Così la ricerca di Square scritta direttamente da Jack Dorsey che oltre a essere il ceo di Square è anche quello di Twitter.

I membri dell’Assemblea federale della Svizzera hanno votato con 83 voti a favore su 99 la il provvedimento mosso da Giovanni Merlini del partito politico FDP per applicare i regolamenti esistenti all’uso delle criptovalute. Potrebbe essere applicato il regolamento che considererebbe gli operatori di scambio crypto come tutti gli altri intermediari finanziari, consentendo così all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) di sovrintendere alle loro attività.

Ron Karpovich, Global Head di eCommerce Solutions presso JPMorgan Chase in un’intervista rilasciata a Squawk Box della CNBC ha spiegato che la tecnologia blockchain è in grado di eseguire gli stessi, se non migliori, servizi delle banche tradizionali e richiede tariffe più basse.