Il Consumer Electronics Show (CES) del 2024 a Las Vegas (9-12 gennaio) sarà il primo a svolgersi dall’incredibile ascesa all’ubiquità dell’intelligenza artificiale generativa. Sarà come sempre l’occasione per assistere alle innovazioni tecnologiche più rivoluzionarie in azione. Qui, prevediamo le tendenze attese in fiera secondo il sito specializzato Ignition.

L’Ascesa dell’IA

Ci si aspetta di vedere l’intelligenza artificiale ovunque, anche in luoghi inaspettati. Oltre ai chatbot e agli assistenti d’ufficio, l’intelligenza artificiale si sta incorporando in una gamma di nuovi dispositivi, dispositivi indossabili e applicazioni di facile utilizzo.

Flappie è una gattaiola intelligente dell’azienda svizzera di tecnologia per animali domestici Flappie Technologies, che utilizza l’intelligenza artificiale per rilevare se un gatto sta cercando di portare la preda in casa.

Flappie

Le nuove mosse della mobilità

Riteniamo che l’innovazione dell’ecomobilità si estenderà oltre le categorie automobilistiche e si estenderà a un’ampia gamma di prodotti e servizi di mobilità.

Con la rivoluzione dei veicoli elettrici (EV) in pieno svolgimento, il CES 2024 promette naturalmente di fornire anche entusiasmanti aggiornamenti automobilistici. Aggiornamenti pratici e senza pretese, come le batterie a lunga durata per i veicoli elettrici, saranno presentati insieme ad eleganti sistemi di intrattenimento in auto con display coinvolgenti e tecnologia di realtà virtuale.

Supernal

La sostenibilità mette radici

La sostenibilità sarà un argomento che permea molte innovazioni e categorie di prodotti al CES 2024, con particolare attenzione alla riduzione dei rifiuti, alla progettazione circolare e al miglioramento dei materiali riciclabili.

Retarch, un’alternativa ecologica alla plastica a base di amido della struttura di ricerca sudcoreana Day1Lab, ha già vinto un CES 2024 Innovation Award. Allo stesso modo, le soluzioni tecnologiche alimentari che aiutano a nutrire una popolazione globale in crescita saranno protagoniste dell’evento anche il prossimo anno. Ci aspettiamo di vedere innovazioni legate ai metodi di coltivazione sperimentale guidati dalla robotica, dall’intelligenza artificiale e dall’automazione, che miglioreranno l’efficienza delle catene di approvvigionamento.

Day1 Lab

Tecnologia sanitaria di precisione per ogni corpo

Evolvendo dalle soluzioni sanitarie digitali che abbiamo visto al CES 2022 e 2023, cercheremo app e dispositivi medtech che siano più precisi, accurati e accessibili che mai.

Gli scanner sanitari in grado di rilevare i problemi prima che si verifichino saranno un punto focale particolare, come l’irlandese IdentityHer, un piccolo sensore che utilizza un algoritmo di intelligenza artificiale per determinare se una donna sta vivendo sintomi premenopausali e fornisce una lettura di tali indicatori in un’app. Nvidia, la società di computer e tecnologia con sede negli Stati Uniti che quest’anno ha trasformato il suo modello di business per concentrarsi sull’informatica basata sull’intelligenza artificiale, terrà un discorso sulla salute digitale. Nvidia sta finanziando e costruendo infrastrutture per progetti di intelligenza artificiale che aiutano la scoperta di farmaci. Con recenti rapporti che suggeriscono che la scoperta di farmaci assistita dall’intelligenza artificiale potrebbe portare a trattamenti innovativi come i vaccini contro il cancro, siamo curiosi di vedere come questa tecnologia verrà applicata a prodotti e servizi pronti per il mercato al CES.

IdentifyHer



IdentifyHer

Case intelligenti simbiotiche

Dai dispositivi connessi e dagli elettrodomestici ad alta efficienza energetica alla tecnologia di sicurezza abilitata all’intelligenza artificiale, l’elettronica domestica e altre innovazioni per la casa intelligente avranno una forte presenza al CES 2024. Numerosi progetti ingegnosi – come il WaterCube della start-up statunitense Genesis Systems, che trasforma l’aria in acqua potabile; o la telecamera di sicurezza intelligente della Swann Communications della California che utilizza un assistente vocale AI per parlare con i fattorini quando consegnano un pacco – verranno svelati durante l’evento. Oltre al design pratico, saranno al centro dell’attenzione anche i nuovi progressi nell’intrattenimento domestico che forniscono esperienze personalizzate e giocose.