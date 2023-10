Butti: ‘Firmato il decreto sul comitato per strategia sull’IA’

“Ho già firmato un decreto di nomina dei tecnici che andranno a costituire il nuovo comitato per la strategia dell’intelligenza artificiale. A breve la presidente del Consiglio, che è molto attenta al tema, preparerà qualche provvedimento. C’è un regolatore da individuare. Io ho pensato a individuare una Fondazione, come strumento più agile per il fund raising. Abbiamo avviato un fondo con Acn e Cassa Depositi e Prestiti per le piccole e medie imprese, cuberà 800 milioni. Siamo attentissimi sull’intelligenza artificiale”. Lo ha detto il sottosegretario all’Innovazione tecnologia, Alessio Butti, a un convegno sulle transizioni energetica e digitale organizzato al Macro di Roma.

Nel Pnrr “sulla digitalizzazione siamo in linea, mentre sulla connettività stiamo facendo fatica, per errori fatti prima di questo governo – ha aggiunto Butti – Il ritardo con cui gli operatori stanno connettendo il Paese non è una mia opinione, è un dato di fatto. Dovremmo garantire al 2026 una copertura con la fibra ottica, la Ftth. Io sono sempre stato un sostenitore della connessione con le onde radio, la Fwa”. “Ma non siamo all’anno zero – ha concluso il sottosegretario -. Abbiamo appena concluso un accordo importante da 250 milioni con le Ferrovie dello Stato per la fibra ottica lungo i binari. A noi serve per portare la fibra in luoghi isolati, alle ferrovie per migliorare un WiFi sui treni che non è proprio il massimo”.