La crescita degli investimenti in startup specializzate in blockchain trainata dal venture capitale, a fronte di un calo generalizzato delle ICO (Initial Coin Offering).

I ricavi globali della tecnologia blockchain continuano a crescere e raggiungeranno 10 miliardi di dollari nel 2023, secondo stime di ABI Research, secondo cui l’interesse per le applicazioni della blockchain aumenta nonostante il sensibile calo di ICO (Initial Coin Offering) registrato nel 2018. Gli investimenti in blockchain crescono, grazie al venture capital, attratto in particolare dallo sviluppo delle nuove infrastrutture.

Gli investimenti in venture capital per la blockchain sono cresciuti nel 2018, con 620 round di finanziamento per un totale di 3,1 miliardi di dollari, a fronte di appena 153 round nel 2017 per un totale di 850 milioni di dollari.

Secondo gli analisti di ABI Research, la stretta regolatoria in diversi paesi e sulla sicurezza delle criptovalue e il regime fiscale su moneta straniera, entrate e asset finanziari spingono gli investitori a guardare oltre lo strumento delle ICO verso investimenti più stabili basati sul venture capital per lo sviluppo di startup specializzate in blockchain per supporto delle infrastrutture, retail, supply chain e applicazioni aziendali.

Nonostante le previsioni di forte crescita del mercato blockchain dal punto di vista dei ricavi, il mercato al di là del settore finanza e assicurazioni sta facendo fatica a decollare, soprattutto per una certa mancanza di un’offerta di medie dimensioni, che potrebbe contribuire allo sviluppo di applicazioni Blockchain as a service da parte delle startup.

Questa carenza pesa sulla scarsa crescita dei ricavi delle startup specializzate in blockchain. Dopo una certa freddezza del mercato dovuta ad un proliferare eccessivo di criptovalute, gli analisti prevedono una scrematura da offerte poco attraenti dopo il 2021.