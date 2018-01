Blockchain, le startup più calde da tenere d’occhio nel 2018

Oggi come oggi, al primo gennaio 2018, la capitalizzazione di mercato delle criptovalute è pari a 615 miliardi di dollari. La blockchain è la tecnologia alla base delle criptovalute e le grandi organizzazioni e i governi stanno comprendendo i casi d’uso operativi della blockchain. IBM, Walmart, Micrisoft, Overstock.com sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno investito nella nuova tecnologia che peraltro attrae l’interesse non solo dei grandi. La blockchain è oggetto di studio per una miriade di startup, che stanno mettendo a punto sistemi per risolvere sfide organizzative e di business. Di seguito alcune fra le startup più promettenti da tenere d’occhio nel 2018.

Ripple

La startup di san Francisco offre un sistema di pagamento real time che consente a banche e istituti finanziari a livello globale di concludere transazioni fra loro senza bisogno di un corrispondente centrale. Ripple è anche un sistema di liquidazione all’ingrosso di pagamenti in real time, scambio di valute e rimesse di pagamento.

La startup è stata fondata nel 2012 da Arthur Britto e Chris Larsen. La Rpple coin al momento vale 2,25 dollari e ha una capitalizzazione di mercato di 8 miliardi di dollari secondo stime di Coinbase.

Blockchain.com

Blockchain è una startup con sede a Londra che fornisce una piattaforma bitcoin web-based che semplifica l’utilizzo dei bitcoin in termini di sicurezza e facilità d’uso. La piattaforma è destinata a consumatori finali e aziende a livello globale. La mission dell’azienda è reinventare il modo in cui si effettuano le transazioni mondiali. Fondata il 28 agosto 2011 a Londra, Bockchain è il fornitore del wallet per Bitcoin più popolare a livello globale, delle API blockchain più usate e dell’explorer di blocchi più sfruttato, del motore di ricerca più completo tanto da essere considerato il brand più affidabile in Bitcoin. Blockchain ha raccolto finanziamenti per 30 milioni di euro nell’ottobre 2014 da parte di Lightspeed Venture Partners e Wicklow Capitale. Ha registrato un’espansione clamorosa del 2100% in un anno e mezzo dovuta all’esplosione della piattaforma Blockchain passata da 100mila utenti a più di 3 milioni di iscritti. La startup ha raccolto complessivamente fondi per 70 milioni.

Power Ledger

Power Ledger ha sviluppato una serie di applicazioni blockchain nel mercato dell’energia, come ad esempio la sua app P2P di trading per l’energia solare. In sostanza, Power Ledger Pty Ltd consente ai proprietari di asset per l’energia rinnovabile di decidere a chi vogliono vendere il loro surplus energetico e a quale prezzo. Il sistema è trasparente e consente di chiudere in automatico le transazioni nel segmento residenziale e commerciale connettendo abitazioni e imprese alle reti di distribuzione elettrica esistenti oppure all’interno di micro grids. Power Ledger consente di mettere l’economia dell’energia in mano ai consumatori, mantenendo il valore delle reti di distribuzione tradizionali. Power Ledger ha raccolto ad oggi dondi per 35 milioni di dollari.

Crowdz

Crowdz, con sede a Sunnyvale in california, ha fondato il primo marketplace per eCommerce basato sulla Blockchain. Sfruttando la nuova tecnologia e le potenzialità dell’intelligenza artificiale in tandem con i principi classici del B2C e del B2B, la piattaforma di Crowdz automatizza la ricerca di prodotti e fonti, accelera le transazioni commerciali, rende accessibili le analisi predittive tramite analytics. La tecnologia di Crowdz è in attesa di sette brevetti pendenti, una versione beta della piattaforma è utilizzata da 240 aziende venditrici che offrono 1,6 milioni di prodotti. Crowdz è stata fondata nel 2014 ed è guidata da Payson E. Johnston, ex B2B supply chain senior manager di Cisco. Crowdz ha raccolto fondi per appena un milione di dollari.

Colu

Usare il wallet digitale per pagare in modo istantaneo dallo smartphone e potenziare così i business locali della tua città. Colu è una nuova startup che crea valute locali per microsistemi economici basati sulla blockchain. La startup di tel Aviv è stata fondata nel 2014 da Amos Meiri, David Ring e Mark Smargon. Il loro obiettivo è cambiare il modo in cui si crea e si usa il denaro, consentendo alle persone di scambiare denaro digitale per sostenere lo sviluppo economico delle comunità locali. L’utilizzo di monete locali consente, secondo Colu, di aumentare il business locale, dei negozi locali, dei cibi locali e della vita locale, potenziando così l’economia locale consentendo di accrescere il controllo della disponibilità economica degli abitanti in ottica di responsabilità sociale. La startup ha raccolto finanziamenti complessivi per 26,6 milioni di dollari.

Coinify ApS

Coinify è il principale servizio di fornitura di criptovalute e supporta 14 criptovalute differenti (fra cui bitcoin, ether, ripple ecc). L’azienda è un fornitore globale di valute virtuali presente in tutto il mondo. Fra i suoi finanziatori ci sono SEED Capital Denmark, SEB Venture Capital e Accelerace. La piattaforma Coinify.com offre servizi di trading in valute virtuali e processi di pagamento: gli utenti possono acquistare e vendere sulla piattaforma valute che girano in blockchain; i merchant possono accettare pagamenti via blockchain in 15 diverse valute e in cassare in tempo reale. La startup ha raccolto complessivamente 9 milioni di dollari di finanziamenti.

Sensay

Sensay è una startup di venice, California, che connette le persone per effettuare transazioni. Sensay è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale per chatbot. L’obiettivo è connettersi con gli altri via chat per trasferire dati umani, ottenendo in cambio dei token. Chiunque può connettersi e usare Sensay per guadagnare con tutti i sistemi di comunicazione dagli Sms, a Slack, Facebook Messenger, Telegram, We Chat ecc. La startup è stata fondata nel 2014 da Ariel Jalali e Crystal Rose. Finora ha raccolto fondi per 21 milioni di dollari.

Crypterium

Crypterium è una criptobanca digitale con crediti in subtoken e piattaforma aperta. Si tratta di un sistema bancario integrato per la fornitura di un servizio completo verticale che consente a chiunque di pagare con qualsisai criptovaluta in 42 milioni di negozi a livello globale. Crypterium è una criptobanca contactless per tutti. Fornisce allo smartphone pagamenti, trasferimenti di denaro, scambi di valuta, previsti istantanei. Finora l’azienda ha incassato finanziamenti per circa 24,3 milioni.

Articolo tratto dall’eBook di key4biz’ I Tech trend 2018‘. Per scaricare l’eBook clicca qui.