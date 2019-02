Blockchain. Guida all’ecosistema

Oltre Bitcoin e al di là del mondo delle criptovalute, la blockchain è una tecnologia che sta rivelando sorprendenti capacità trasformative in molteplici ambiti, con un potenziale cambio di paradigma sul piano sociale oltre che economico. In queste pagine si offre al lettore una rappresentazione dell’intero ecosistema blockchain utilizzando un punto di vista concreto, analizzandone le applicazioni e raccontando casi reali di organizzazioni, aziende e comunità che stanno oggi intensamente lavorando alle sue realizzazioni pratiche.

Per comprendere un ecosistema così mutevole e frammentato e non perdersi nella sua complessità, diviene importante mantenere un fil rouge: l’impatto sulla vita di ognuno di noi. Una nuova piattaforma finanziaria, un nuovo modo di vendere e distribuire beni e servizi, nuovi media e social media, un nuovo mercato per l’arte, una nuova identità digitale e una nuova governance (anche politica): questi sono gli ambiti che il libro analizza nel dettaglio. Infine, come chiave di lettura trasversale alle varie applicazioni, si considera l’impatto della blockchain sul mondo del lavoro sia per le aziende tradizionali che cercano di incorporare la tecnologia nel proprio modello di business sia per le organizzazioni e comunità native blockchain, che si stanno affacciando oggi sul mercato.

Nicola Attico è laurea in fisica alla Scuola Normale Superiore, ha svolto ricerca scientifica presso l’Università di Pisa e il Massachussets Institute of Technology e lavora nell’enterprise software dal 2001. Si occupa di piattaforme per la digital transformation, l’automazione dei processi e l’intelligenza artificiale e ha conseguito la certificazione del Blockchain Strategy Programme dell’Università di Oxford. È attivo nella comunità informatica italiana e internazionale, con una competenza multidisciplinare sui mondi del cloud computing e della blockchain.