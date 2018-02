Technology Officer,

Fastweb

Il primo febbraio 2018, Fastweb ha annunciato di aver nominato Andrea Lasagna, technology officer, già Responsabile della Ingegneria di Rete.

In precedenza, dal suo ingresso in azienda avvenuto nel 1999, durante la fase di avvio di Fastweb, si è occupato inizialmente dello sviluppo della rete IP a banda larga e dell’attuazione del piano di implementazione della rete nazionale di backbone e di accesso per i servizi dati, voce e video e poi, dal 2011, ha rivestito il ruolo di head of network engineering, con la responsabilità per le tecnologie di rete fissa e mobile.

Nato nel 1967 a Monza, con oltre 25 anni di esperienza nelle telecomunicazioni ha sviluppato reti di trasporto a livello nazionale e sofisticate reti di accesso offrendo servizi triple play per milioni di clienti. Ha lavorato in Digital Equipment, allo startup di Omnitel e in Kraft Foods prima di unirsi a Fastweb nel 1999.