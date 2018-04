Pronto al via il torneo italiano di Splatoon 2

Nintendo ed ESL (Electronic Sports League) hanno annunciato il campionato ufficiale italiano 2018/2019 di Splatoon 2.

A partire da maggio, e per tutto l’anno, ogni domenica alle ore 16:00 sarà possibile formare squadre da 4 giocatori e iscriversi ai tornei online di Splatoon 2. Ogni torneo metterà in palio punti utili per qualificarsi alla finale mensile e giochi e accessori per Nintendo Switch.

Gli incontri per le qualificazioni settimanali saranno giocati al meglio delle cinque partite, mentre la finale al meglio delle sette partite. Le qualificazioni settimanali adotteranno il sistema svizzero che consiste nell’accoppiare, di volta in volta, giocatori che abbiano accumulato un eguale punteggio (o un punteggio simile). Le finali mensili adotteranno invece il sistema a doppia eliminazione, in un formato pensato per dare una seconda possibilità in tutte le fasi.

Le mappe saranno selezionate dagli arbitri e comunicate ai giocatori prima dell’inizio del torneo, in modo da lasciare tempo per la preparazione. Sarà possibile utilizzare ogni arma finora rilasciata nel gioco o tramite aggiornamento online.

La partecipazione ai tornei è totalmente gratuita: basterà possedere una console Nintendo Switch, il software Splatoon 2 e un account ESL. Le iscrizioni apriranno ufficialmente il 24 aprile e le sfide avranno inizio il 6 maggio.